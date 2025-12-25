Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

48岁男星惹官非公开病历证清白？ 意外惊爆不举泄「男人最痛」 长年服助勃药

影视圈
更新时间：18:00 2025-12-25 HKT
发布时间：18:00 2025-12-25 HKT

韩国娱乐圈近期因谐星朴娜莱私下找一名中年女士注射药物，陷入「非法医疗行为」风波，多位艺人受到牵连，当中包括SHINee成员Key，而48岁知名主持人全炫茂也未能幸免。他被网民找出多年前在节目《我独自生活》中于车内接受点滴注射的画面，遭民众以涉嫌违反《医疗法》为由举报，警方随后介入调查。为求自证清白，全炫茂公开9年前的完整病历，泄露有阳痿问题，引起网民讨论。

全炫茂公开就诊纪录

面对涉嫌违反《医疗法》指控，全炫茂团队公布了2016年的就诊纪录。文件显示，他当时因支气管炎、慢性喉炎等病症，在医生的诊断下接受正规治疗，点滴仅为辅助疗法，且后续医疗废弃物也已妥善交还院方。这份详尽的证据，有力地驳斥了「非法医疗」的指控，本应让事件就此平息。

全炫茂疑有男性勃起功能障碍

然而，这份本该终结争议的病历，却因一个自费项目「Mvix 100」而引爆了新的海啸。经网民查证，该药物是治疗男性勃起功能障碍的处方药。此一发现，立刻与全炫茂长年受掉发问题困扰的形象联系起来。大众普遍推测，这很可能是为了应对他长期服用生发药物所可能产生的副作用，而由医生开立的处方。

