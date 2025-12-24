娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子

韩国娱乐公司One Hundred爆出惊天桃色丑闻！该公司的2位创办人：知名歌手及制作人MC梦与P Arc集团已婚会长车佳媛被爆曾发生不伦恋，更有指男方于交往期间在女方身上吸金320亿韩圜（约1.7亿港元）。

车佳媛多次汇款给MC梦

据韩媒《THE FACT》报道，二人自2022年7月底开始有金钱来往，车佳媛多次汇款给MC梦，并于翌年年底一起成立One Hundred。该公司旗下有Big Planet Made娱乐、Million Market、BLACK MADE和INB100等公司，更包揽了SHINee泰民、李升基、龙俊亨、伯贤、XIUMIN、CHEN等知名艺人。短短时间就发展出庞大规模，可见女方为男友下了重本！此外，车佳媛还让MC梦在顶级百货公司随便买，期间MC梦已拿下多款名车、名表等礼物，总值100亿韩圜（约5,373万港元）。再加上期间汇款共120亿韩圜（约6,448万港元），以及帮男方代还债务100亿韩圜，女方共花了320亿韩圜在他身上。

车佳媛与MC梦谈及精子

但二人关系从今年上半年开始生变，女方4月时曾在短讯中抱怨MC梦冷落她，未几又热情如火地跟他讨论备孕问题，MC梦提到「我压力大，活着的精子还不到2%」，车佳媛则回他「我可以帮你产生更多精子」。及后二人曾努力备孕，但而车佳媛于5月中开始提分手，并于同月向法院申请支付命令，要求MC梦归还被界定为「借款」的资金。至于One Hundred则发声明，否认他们的CEO MC梦与车会长之绯闻，更指报道中所公开的聊天纪录乃MC梦在车会长亲信车俊英的威胁下所杜撰，此举是为了夺取Big Planet Made的经营权。如今该公司两巨头角力，外界担心将影响旗下艺人发展。

