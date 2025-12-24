「猫王」遗孀平安夜罕甫四代同堂照 蒙眼麦当娜穿性感内衣做节 李珉廷肉麻宣示主权

今天是12月24日平安夜，正是迎接圣诞节的大日子，相信大家都准备了连串庆祝活动，其实就连明星都唔例外，纷纷大晒他们如何迎接佳节。

冰释前嫌

「猫王」皮礼士利（Elvis Presley）的遗孀Priscilla Presley，就提早与家人庆祝圣诞，最教人惊喜是她在IG晒出的全家福中，竟有3名外孙女：36岁的Riley Keough、17岁的Harper和Finley之身影，Riley更抱着她的BB，来个四代同堂大合照。Priscilla配文上写上：「2025年节日假期与牢不可破的家庭联系」，暗指虽与外孙女之间曾有嫌隙，但始终还是一家人。前年1月猫王独生女丽莎玛莉（Lisa Marie Presley）猝逝后，Priscilla曾因不满女儿将遗嘱上的信托人由她改成Riley及已故外孙Benjamin，因而与Riley对簿公堂，最终于同年6月达成和解。事隔2年，一家人终于开心团聚。

同样大晒温馨的还有麦当娜（Madonna），娜姐在IG上载的圣诞图辑中，就有跟一对孖生养女Stella和Estere的母女合照。不过要67岁的娜姐只sell慈母形象是没有可能的，一向作风大胆的她亦在图辑上加入性感内衣照，以及与29岁小男友Akeem Morris合影的情欲照，包括蒙眼、脚缚红丝带之类，娜姐还要写上一句：「圣诞老人想知道……你有乖乖还是曳曳？」十分惹火！

Kim Kardashian无晒符

讲到曳，谁能与真人骚女王Kim Kardashian的子女争锋？话说Kim循例与4名子女合拍亲子圣诞相，先是大女North率先撤退，接着次子Saint亦蠢蠢欲动想走人，不过被妈咪捉实，所以拍照期间全程苦着脸，Kim点𠱁都无符；细仔Psalm则一直在旁边整古做怪，只有三女Chicago一直乖乖微笑地挨住妈咪，难怪Kim配文写道：「我真系好攰！」而远在韩国的李珉廷亦大晒家中的圣诞树，对老公李秉宪极度崇拜的她连圣诞树也不放过，树上挂上的装饰竟是《鱿鱼游戏》公仔，当中有杀人机器英熙、主角「456号」成奇勋（李政宰）及粉红兵，建议她下年不如成个李秉宪挂埋上去啦！