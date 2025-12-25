张敬轩「绝育」找数日逼近？粉丝集体倒数引10万人围观 被翻出17年前言论竟与前列腺有关

张敬轩将于明年2月迎来45岁生日，近日在不同社交平台上竟掀起一股「绝育倒数」热潮，起因源于他17年前的一段受访言论，引发网民及粉丝疯狂讨论，相关帖文更吸引多达10万人浏览，相当爆笑。

张敬轩粉丝每日倒数

日前有张敬轩的粉丝在Threads上发文：「张敬轩绝育倒数Day38」，帖文迅速引发网民围观。其实早于今年初已有不少粉丝加入了这场「倒数」活动，留言：「听闻你讲45岁后做绝育手术，前列腺冇咁易有事，咁…」、「Book定下年生日做」，显然对张敬轩的「承诺」念念不忘。

张敬轩绝育之乱源于08年言论

张敬轩这场「绝育」之乱，其实是源于2008年的一篇访问。当时张敬轩受访透露，家中的唐狗意外令邻居爱犬怀孕，让他笑称要为爱犬进行绝育手术。随后他分享自己听闻的一个说法：「我听人话，如果过咗45岁后，做绝育手术，好似前列腺冇咁易有事。」

不过，当年未满30岁的张敬轩随即自夸身体好，相信自己40多岁仍可传宗接代，更自信地说：「唔会啰！我有做开运动，老而弥坚，遗传到老窦咁好健康。」没想到这段陈年发言会被粉丝挖出，并在他即将45岁之际，成为网上热话。

张敬轩粉丝反应两极

对于这场「绝育」倒数，粉丝反应相当两极。有「优生学」派的粉丝强烈反对，留言力劝：「唔好啦！轩轩基因超级好，可以生小小音乐天才，继承他的才华&帅气可爱容貌」、「我非常肯定小轩BB绝对拎到2046叱咤乐坛冠军」。另一方面，也有不少网民对粉丝的创意和疯狂程度表示佩服，笑称：「点解Hins fans可以咁痴线」，感叹粉丝的幽默感与偶像如出一辙。

