60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击

童星出身的80年代女星雪梨（原名严慧明）初出道曾与波姬小丝当选日本「每周最受欢迎外国女星」，又曾在1982年获《Road Show》电影杂志评选为全球最受欢迎女星前十位，万千宠爱的雪梨首部剧集《亲情》已经与周润发合作，星途一片畅顺，可惜因为拍戏恋上有妇之夫徐少强，从此改写了命运。

雪梨新造型佬味极浓

雪梨先后为男方诞下一对子女徐伟栋与徐颕堃，当时徐少强未有兑现离婚承诺， 两人更加难逃「七年之痒」而分手收场。母兼父职的雪梨与一对仔女移居加拿大生活，虽然雪梨曾复出幕前，但状态已经不复当年，近年转战抖音，状态更屡次成为焦点。日前雪梨出席活动，一头鬈短发的新造型，佬味极浓。

雪梨紧急进行「通波仔」

雪梨当年凭古天乐版的《神雕侠侣》中饰演李莫愁一角而被誉为「最美李莫愁」，但近年她已大幅减少幕前演出，而且健康状况亦惹人关注。今年4月雪梨因心脏剧痛就医，发现血管阻塞紧急进行「通波仔」手术，雪梨坦言当时感觉经历生死，幸好最后康复过来，目前需要长期服用薄血丸、胆固醇药等药物，休养期间体重增加20多磅，但精神状态明显好转，日前雪梨出席活动，她称上月在香港完成了音乐会，目前处于休息状态，死过翻生的雪梨，虽然戴着一副大框的太阳眼镜遮盖了眼部，但状态明显比以前从容，笑容亦多了不少，但一头鬈短发的新造型，显得她佬味极浓。

雪梨强调没有经济压力

雪梨曾表示积极减肥，计划逐步恢复演艺活动，但她强调复出并非因经济压力：「我仲好钟意演艺生活，仔女好独立唔使我担心，我工作只系赚钱买花戴。」雪梨又称最荒谬网传徐少强兄弟筹了100万生活费给她，令她莫名其妙，更透露反而会资助徐少强与已故妻子所生的两名子女：「始终认识，冇可能睇住两个10多岁小朋友冇父冇母。」她笑言若能照顾他人，证明自己的经济状况尚可。至于感情观，雪梨表示无意寻找老伴：「好就好，唔好就前世唔收！」强调与过去经历无关，已全然放下往事。

