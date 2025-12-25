Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击

影视圈
更新时间：10:00 2025-12-25 HKT
发布时间：10:00 2025-12-25 HKT

童星出身的80年代女星雪梨（原名严慧明）初出道曾与波姬小丝当选日本「每周最受欢迎外国女星」，又曾在1982年获《Road Show》电影杂志评选为全球最受欢迎女星前十位，万千宠爱的雪梨首部剧集《亲情》已经与周润发合作，星途一片畅顺，可惜因为拍戏恋上有妇之夫徐少强，从此改写了命运。

雪梨新造型佬味极浓

雪梨先后为男方诞下一对子女徐伟栋与徐颕堃，当时徐少强未有兑现离婚承诺， 两人更加难逃「七年之痒」而分手收场。母兼父职的雪梨与一对仔女移居加拿大生活，虽然雪梨曾复出幕前，但状态已经不复当年，近年转战抖音，状态更屡次成为焦点。日前雪梨出席活动，一头鬈短发的新造型，佬味极浓。

相关阅读：雪梨罕现身状态令人唏嘘  比年长10年亲姊姊米雪还老？曾于宴会打包剩酒惹侧目

雪梨紧急进行「通波仔」

雪梨当年凭古天乐版的《神雕侠侣》中饰演李莫愁一角而被誉为「最美李莫愁」，但近年她已大幅减少幕前演出，而且健康状况亦惹人关注。今年4月雪梨因心脏剧痛就医，发现血管阻塞紧急进行「通波仔」手术，雪梨坦言当时感觉经历生死，幸好最后康复过来，目前需要长期服用薄血丸、胆固醇药等药物，休养期间体重增加20多磅，但精神状态明显好转，日前雪梨出席活动，她称上月在香港完成了音乐会，目前处于休息状态，死过翻生的雪梨，虽然戴着一副大框的太阳眼镜遮盖了眼部，但状态明显比以前从容，笑容亦多了不少，但一头鬈短发的新造型，显得她佬味极浓。

雪梨强调没有经济压力

雪梨曾表示积极减肥，计划逐步恢复演艺活动，但她强调复出并非因经济压力：「我仲好钟意演艺生活，仔女好独立唔使我担心，我工作只系赚钱买花戴。」雪梨又称最荒谬网传徐少强兄弟筹了100万生活费给她，令她莫名其妙，更透露反而会资助徐少强与已故妻子所生的两名子女：「始终认识，冇可能睇住两个10多岁小朋友冇父冇母。」她笑言若能照顾他人，证明自己的经济状况尚可。至于感情观，雪梨表示无意寻找老伴：「好就好，唔好就前世唔收！」强调与过去经历无关，已全然放下往事。

相关阅读：80年代古典美人难敌岁月 鲜有幕前演出状态不复当年 误做小三毁星途曾移居加拿大生活

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
20小时前
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
影视圈
13小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
13小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
21小时前
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
即时中国
3小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
2025-12-24 10:00 HKT
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
19小时前
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
影视圈
12小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
20小时前