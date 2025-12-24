Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

60岁前亚姐施熙瑜秒变30岁少女？自爆被质疑长者身份 网民拆解「不老传说」之谜：成件事好癫

影视圈
更新时间：21:00 2025-12-24 HKT
发布时间：21:00 2025-12-24 HKT

曾经为丹麦王妃设计婚纱而声名大噪的时装设计师施熙瑜（Lucy）是香港时装界的名人，在千禧年曾是Ball场常客，一度活跃于报纸名人版，在2011年以47岁之龄首次参加亚姐，虽然最终落选，但已成功引起话题。到了2015年，施熙瑜又再卷土重来，以51岁之龄再次参加亚姐，又一次成为该届最年长的参赛者。

沉寂一时的施熙瑜近日又被关注

沉寂一时的施熙瑜近日又被网民关注，事缘她在Threads发文，声称自己去连锁快餐店用餐时，因出示长者卡而被查身份证：「收银员望住我：『呢张卡系你㗎？』问足三次！最后我要出动有我相的乐悠卡先信我系长者。」施熙瑜又称这情况非首次，嬲爆建议这连锁快餐店出张有相长者优惠卡，不用每次都要被验身份证！不过施熙瑜在帖文中贴出的相，确实与实际年龄截然不同。

相关阅读：51岁施熙瑜再战亚姐誓争名次

施熙瑜去年2月正式「登六」

施熙瑜去年2月正式「登六」，但她的外貌确实不似60岁，但日前在Threads发文称不满因出示长者卡而被查身份证，相中的施熙瑜看起来有30多岁，与昔日的体态更加截然不同。有网民发现她的社交媒体，𡶴近年上载的相片均使用AI制作图片，连今次投诉大快活的相片，亦都疑似AI制图，相中的施熙瑜皮肤接近零瑕，看起来平滑、明亮，五官轮廓深邃，质疑她透过AI技术来掩饰真实年龄和外貌，保持「不认老」心态。

施熙瑜直认「图p过」

不少网民纷纷贴施熙瑜的「原装相」并说：「唔系你keep得好，系你P图叻啫！」、「Auntie呀！你周围嘅空间开始碎片化，希望你嘅P图唔会引起我哋嘅个宇宙崩塌。」、「你有宇宙物理级的幽默感。」、「接受吓老，唔好再P啦！」、「真系p得好过份，60几岁变40几岁，真骗子！」、「有冇人明白成件事其实好癫，佢张张相都P到咁，其实已经系病态，望住幻想中嘅自己，再望住现实嘅镜，好悲哀。」有说：「如果是我，我也不相信你是长者 还想你是那你父母的 你看上去像20多，不会多过30 找谁都不相信。」施熙瑜竟然留言：「图p过。」

相关阅读：亚姐老嫩混战17岁VS47岁

