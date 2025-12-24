阿Sa飞上海遗失行李 顶硬上问人借衫着秒变贵妇

蔡卓妍（阿Sa）最近与健身教练Elvis的绯闻传得热烘烘，除了拍拖之外，各自亦有自己的私人时间，见阿Sa昨晚去支持彭秀慧的《SINGLE ALL THE WAY彭秀慧一口骚》。另外，日前阿Sa飞到上海出席活动，却发生了一件小插曲。

睇骚撑朋友

阿Sa昨晚去支持彭秀慧的个人骚，并在IG限时动态贴出多张合照，开心写道：「祝我哋M运亨通，长M必赢 #睇完个show你就明 #singlealltheway」而她日前飞到上海出席活动，以一袭白色吊带长裙示人，仙气十足，依然充满少女味，不过，原来阿Sa抵达当地机场时却发生小插曲。见她到达上海机场时，戴上帽子、口罩及黑超，穿上一件粉红白色横间衫，外面一件白色毛毛大褛，全身包到冚，与她平日的打扮截然不同，原来这一身装束，并不是阿Sa自己的衣服，她甫出机场时，向接机的粉丝大呻：「我行李被他们拿错了，我这身衣服也不是我的。」阿Sa遗失了自己的行李，惟有借身边工作人员的御寒衣物顶住先。而活动翌日，阿Sa便由上海出发前往长沙，并会合跟好姊妹钟欣潼（阿娇）一起参加内地综艺节目《你好星期六》的录影。