Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新城劲爆2025｜男女歌手终极10强出炉 张敬轩力战新生代 乐迷投票占40%成关键因素

影视圈
更新时间：18:45 2025-12-24 HKT
发布时间：18:45 2025-12-24 HKT

《新城劲爆颁奖礼2025》将于12月27日下午3时假湾仔会展举行，今年8大奖项的公开投票经已截止，其中备受关注的「劲爆男、女歌手」奖项，经网民及音统会投票，终极10强名单今日揭晓。

12月27日得奖名单揭盅

劲爆男歌手终极10强（排名以英文字母及姓氏笔划序）名单包括Gareth.T（汤令山）、MC（张天赋）、林家谦、姜涛@Mirror、陈健安、张敬轩、张驰豪、陈卓贤@Mirror、陈柏宇及冯允谦。「轩公」张敬轩与众后辈如MC张天赋、姜涛、陈卓贤、林家谦及冯允谦等「正面交锋」，单看牌面已感受到竞争是何等激烈。

至于劲爆女歌手终极10强则包括Gin 李幸倪、Kiri T、方皓玟、泳儿、姚焯菲、容祖儿、陈凯咏、陈蕾、谢安琪及钟柔美。女歌手10强集合各类型歌手，实力派、唱作、跳唱皆齐集，竞争同样紧张刺激。

此外，本届《劲爆颁奖礼》设有8个公开投票奖项，包括「劲爆男歌手」、「劲爆女歌手」、「劲爆乐队」、「劲爆组合」、「劲爆男新人」、「劲爆女新人」、「劲爆新乐队/组合」及「劲爆歌曲」。今年入围名单庞大，「劲爆歌曲」多达228首作品，「劲爆男歌手」与「劲爆女歌手」分别有79位及66位候选人，乐队及组合亦有42个单位参战。而今年更顺应民意，破天荒增设100%由全民投票的「网上最受欢迎男/女歌手」，令投票战场更添紧张。今年颁奖礼评分比例方面维持不变：公众投票占40%、音统会主持人及资深音乐人合共占20%、主要成员占30%、管理层占10%。换言之，乐迷的投票仍是最重要的决定性因素。

劲爆男歌手终极10强
劲爆男歌手终极10强
劲爆女歌手终极10强
劲爆女歌手终极10强

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
5小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
13小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
6小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
9小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
01:33
粤车南下第一滴血！违泊感受地道「牛肉干」 司机认错交罚款：兜了很多圈都没泊位
社会
8小时前
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店
两岸热话
3小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
2025-12-23 15:29 HKT
圣诞天气｜平安夜大致天晴日间温暖 明日稍后时间显著转凉 一日急跌9度
圣诞天气｜明日显著转凉一日急跌9度 天文台调低周五气温预测 新界个别地区料跌至个位数
社会
6小时前
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
9小时前