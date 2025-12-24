新城劲爆2025｜男女歌手终极10强出炉 张敬轩力战新生代 乐迷投票占40%成关键因素

《新城劲爆颁奖礼2025》将于12月27日下午3时假湾仔会展举行，今年8大奖项的公开投票经已截止，其中备受关注的「劲爆男、女歌手」奖项，经网民及音统会投票，终极10强名单今日揭晓。

12月27日得奖名单揭盅

劲爆男歌手终极10强（排名以英文字母及姓氏笔划序）名单包括Gareth.T（汤令山）、MC（张天赋）、林家谦、姜涛@Mirror、陈健安、张敬轩、张驰豪、陈卓贤@Mirror、陈柏宇及冯允谦。「轩公」张敬轩与众后辈如MC张天赋、姜涛、陈卓贤、林家谦及冯允谦等「正面交锋」，单看牌面已感受到竞争是何等激烈。

至于劲爆女歌手终极10强则包括Gin 李幸倪、Kiri T、方皓玟、泳儿、姚焯菲、容祖儿、陈凯咏、陈蕾、谢安琪及钟柔美。女歌手10强集合各类型歌手，实力派、唱作、跳唱皆齐集，竞争同样紧张刺激。

此外，本届《劲爆颁奖礼》设有8个公开投票奖项，包括「劲爆男歌手」、「劲爆女歌手」、「劲爆乐队」、「劲爆组合」、「劲爆男新人」、「劲爆女新人」、「劲爆新乐队/组合」及「劲爆歌曲」。今年入围名单庞大，「劲爆歌曲」多达228首作品，「劲爆男歌手」与「劲爆女歌手」分别有79位及66位候选人，乐队及组合亦有42个单位参战。而今年更顺应民意，破天荒增设100%由全民投票的「网上最受欢迎男/女歌手」，令投票战场更添紧张。今年颁奖礼评分比例方面维持不变：公众投票占40%、音统会主持人及资深音乐人合共占20%、主要成员占30%、管理层占10%。换言之，乐迷的投票仍是最重要的决定性因素。

劲爆男歌手终极10强

劲爆女歌手终极10强