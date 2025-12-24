Yahoo全年搜寻人气榜2025丨TVB小生上榜大战姜涛 佘诗曼主演《新闻女王2》输给一节目

雅虎香港Yahoo昨日（23日）公布「Yahoo全年搜寻人气榜」，2025年演艺圈有多位知名人士离世，消息震惊娱乐圈，在「十大热搜娱乐人物」中，曾经连续4年登上冠军的姜涛，今年终于「退位」，榜首前四位均为今年不幸病逝或离世的艺人，分别为大S徐熙媛、方大同、金赛纶和许绍雄。

《女神配对计划》力压《新闻女王2》登榜首

而电视剧/节目方面，TVB剧集及综艺在排名中占了九位，真人骚《女神配对计划》力压热爆全城的剧集《新闻女王2》成为榜首，《巨塔之后》、《刑侦12》、《夺命提示》、《执法者们》、《东张西望》及《金式森林》亦榜上有名。

2025年Yahoo搜寻「十大热搜娱乐人物」排行榜

方大同与大S骤逝震惊娱乐圈

台湾歌影视三栖明星、于经典台剧《流星花园》饰演「杉菜」的大S徐熙媛于2月2日游日期间骤逝，终年48岁。华语歌坛制作多首金曲的唱作歌手方大同于2月21日离世，终年41岁。二人猝逝的消息震惊全球华语娱乐圈，其后大S的各种低调善行陆续曝光、方大同工作室公布继续其音乐绘本计划，令他们二人的名字继续成为香港人的搜寻对象，分别登上本年度「十大热搜娱乐人物」排行榜的首两位。排名第三、第四位的皆为本年离世的演员，分别是韩国演员「金赛纶」与资深绿叶演员「许绍雄」。年仅24岁的金赛纶死后，被通讯调查社爆出与同公司韩流顶级演员金秀贤的恋情，指女方于交往时并未成年，金秀贤亦被爆未为金赛纶提供事业与财政上的协助，以至其自杀身亡，触发金秀贤事业全面崩盘。男团MIRROR成员人气王「姜涛」守住第五位。Threads活跃用户且经常以风趣回应回复网民的宣萱位列第六，人气横跨多个世代，一时无两。曾于《三生三世十里桃花》饰演四海八荒第一美男子「白真」的「于胧朦」离奇堕楼死亡，终年37岁，成为十大热搜娱乐人物第七位。相隔20年于启德体育园主场馆再开演唱会的谢霆锋，与及成为主场馆举行演唱会「第一人」的英伦天团「Coldplay」分别登上排行榜第八、第九位。TVB艺人曾展望于《女神配对计划》当中的暖男表现以及其七品道士资格吸引观众关注，成功杀入十大。

2025年Yahoo搜寻「十大热搜电影」排行榜

《哪吒之魔童降世》荣登十大电影榜首

《哪吒之魔童降世》创下中国票房逾50亿人民币纪录，电影续集《哪吒之魔童闹海》完美承接其气势，未上映已获得海量关注与讨论，凭由大年初一上映起计长达153日的超长放映期，创下逾154亿人民币票房，话题不断荣登榜首。日本大热动漫作品《鬼灭之刃》最终篇章「无限城」以电影三部曲形式上映，第一部于8月上映时成为焦点，吸引大批内地粉丝专门来港观赏，并引发观众cosplay故事角色入场，气氛炽热登上排行榜第二名，连同第五名《世外》，共计三套动画电影上榜。被香港观众封为「都市传说」级别的两套电影，由麦浚龙主创兼执导的《风林火山》云集一众香港巨星，包括已神隐多年的金城武，电影热度自康城影展作全球首映后冲上高峰，公映后褒贬不一的讨论继续燃点声势。另一套由经典电视剧《寻秦记》原班人马衍生的同名电影，自年中开始上映风声不断，加上主角之一林峰以角色身份接拍广告，极速为话题加热，电影现订于12月31日上映，成为罕有「未上映，先上榜」的电影作品。《风林火山》以及《寻秦记》分别登上第三、第六名。荷里活男神演员毕彼特及汤告鲁斯分别主演的《F1》、「职业特工队」系列第八集大结局《职业特工队：最终清算》成为唯二上榜的荷里活作品，排名第四及第七。

2025年Yahoo搜寻「十大热搜本地电视剧／串流平台剧集及节目」排行榜

爆冷跑出的TVB恋综节目《女神配对计划》播出以来话题不断，观众见证一众女艺员与男艺员或素人的恋情发展，为一众CP带来人气爆发的机会，更令节目成为本榜之首，成功打败一众剧集以及今年排名第九位的收视王牌《东张西望》。由视后佘诗曼率领原班人马演出的《新闻女王2》打破续集魔咒，新闻行业加权斗隐秘继续奏效，登上排行榜第二位。不停添食的唱歌比赛《中年好声音3》支持度不减，排名第三。陈伟霆、赵露思主演的爱情剧《许我耀眼》凭相爱相杀设定以及赵露思本人与经理人公司的争议热度冲上第四位，成为排名最高陆剧。十大排名当中， TVB或其相关出品占据九项。

2025年Yahoo搜寻「十大热搜歌曲」排行榜

《KPop猎魔女团》话题十足

NETFLIX动画电影作品《KPop猎魔女团》的两首歌曲，一举夺得热搜歌曲排行榜第一、第二位！被称为最难翻唱的高音神曲《Golden》能够成为第一名，全因其超高难度，几乎全球不同地区歌手都努力挑战cover放上个人平台，展现实力，推动《Golden》流行全球。另一首同样成为全球大热cover歌曲的《Soda Pop》，则因为简单又魔性的舞步而爆红。一难一易，完美互补，两首歌长期占据短影音平台，登上冠亚军。排名第三的Gareth.T《用背脊唱情歌》以及第四的马天佑《我们什么都不是》均凭极佳行销方法创出极高讨论度。Gareth.T 召集逾50位赤膊男士用背脊写上歌词，于旺角闹市商场作宣传，场面震撼。马天佑长达数月马拉松式邀请港台艺人及歌手合唱《我们什么都不是》并于社交平台发布，成功以续航能力极强的宣传方法成为讨论话题。