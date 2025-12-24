全民造星VI｜古天乐与梁咏琪及「少时」孝渊任决赛评判 姜涛COLLAR表演为师弟打气

ViuTV选秀节目《全民造星VI》进入白热化阶段，经过多轮比赛，10强参赛者经已诞生。而《全民造星VI 总决赛》将于2026年1月4日晚上7时30分于澳门的新濠影汇综艺馆举行。

1月4日新星诞生

今届晋身总决赛的11强参赛者包括：5号郭民锋（Kirs）、6号张肇维（Gordon）、12号陈晓希（小鸡）、19号黄日禧（Dave）、34号丘蓝、41号范卓贤（Jacky Fan）、43号陈瑨羲（Ian Hannz）、52号李学伟（DaiMa）、73号陈颕业（Yip）、92关晓隆（Bosco Kwan），以及一位从节目复活投票机制中，由全民投票选出的最高得票遗珠，将以第11强身分复活兼晋身总决赛。

晋身总决赛的11强参赛者们将各自准备独特的个人表演，大骚音乐才华及舞技，届时更与历届造星师兄姐有精采合作舞台，其中师兄姐包括：梁业（肥仔@ERROR）、吴启洋（Phoebus@P1X3L）；李芯駖（Sumling@COLLAR）、沈贞巧（Gao@COLLAR）、陈泳伽（Winka@COLLAR）；何洛瑶（Sica）、杨安妮（Win Win）、香胤宅（Lyman）；王希晋（希晋@ROVER）、陈镇亨（亨仔@ROVER）与田曜诚（Tsoul）。除此之外，姜涛@MIRROR、COLLAR、李幸倪（Gin Lee）、梁祖尧将担任表演嘉宾，为造星师弟打气。此外，总决赛评判阵容更是星光熠熠，届时即场为参赛者点评的星级评判包括古天乐、导演刘伟强、韩团少女时代成员孝渊、梁咏琪及ViuTV总经理钟广德。