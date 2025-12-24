前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人

2005年香港小姐亚军陆诗韵（Sharon）即将在12月29日迎来45岁生日，向来人缘甚佳的她，近日已开始与朋友们进行一连串的生日庆祝活动。日前，她在IG分享了与康子妮等几位圈中好友聚会的相片，并高兴地写道：「Thanks my pretty ladies，好难得大家夹到一个靓靓时间，在一个咁无敌嘅美景下，三个钟真系唔够。」字里行间流露出与闺蜜相聚的喜悦。

49岁康子妮保养得宜

在陆诗韵分享的多张照片中，她们在一间能俯瞰维港景色的高级餐厅，享受精致的下午茶，庆祝活动充满格调。而在众多美女好友中，近年回复单身的康子妮亦是座上客，她的近照引起了网民的关注。

从合照中可见，康子妮气色极佳，她留著一头清爽的微曲短发，虽然打扮简约，但更显年轻活力。现年49岁的她保养得宜，皮肤紧致，与好友们一同在镜头前展现自信笑容，完全看不出已是两子之母，状态大勇。

康子妮与林晓峰5年前突然离婚

康子妮曾为TVB艺员，2002年与前TVB金牌主持林晓峰结婚后，便淡出幕前，专心照顾家庭，并诞下两名儿子林宝和林熙。这段长达18年的婚姻一直被视为圈中典范，然而两人在2020年突然宣布离婚，消息令不少网民惊讶。离婚后，曾一度传出康子妮另结新欢，与保险业高层Garry关系密切，因而传出绯闻，不过康子妮曾否认二人是情侣关系。

康子妮投身保险界

走出失婚阴霾后，康子妮积极开展自己的新生活。热爱音乐的她重拾长笛及钢琴，为多位歌手的演唱会担任和音及乐手，同时也投身保险界，事业发展有声有色。如今见她在好友生日派对上容光焕发，证明她已彻底走出过去，活出更自信、更精彩的第二人生。