钟丽淇大女15岁生日！患罕见病曾断言活不过2岁 见证生命奇迹状态令人感动

现年49岁钟丽淇（Margaret）与中意混血老公Nardone Ruggero婚后育有两女，不过大女Isabella 在6个月时罹患罕见基因病「四号染色体缺损综合症」，这个病会令儿童发展迟缓、手脚无力、需要长期食药抗脑瘤，医生曾断言活不过2岁。

钟丽淇为Isabella庆祝15岁生日

不过钟丽淇与老公选择与大女共同面对，在夫妇二人悉心照顾下，日前举家为Isabella庆祝15岁生日，钟丽淇以英文留言说：「分享我们度过的美好一天有点晚了，…那天真是太棒了。看著你成长为如此美丽、优雅、充满魅力的年轻女孩，妈妈感到无比幸福。再过一年你就要16岁，时间都去哪儿了？ ！我非常非常爱你，Isabella…永远永远。」

钟丽淇一家选择积极面对

虽然大女Isabella患上罕见基因病，不过钟丽淇一家选择积极面对，克服重重难关。钟丽淇更经常在社交媒体分享大女Isabella的生活点滴，她们的故事感动了很多人，今年是大女Isabella的15岁生日，钟丽淇与老公悉心为她举行生日会庆祝，一身少女打扮的Isabella状态很好，戴上金色小皇冠与及彩带，似十足小公主，妹妹Michela亦刻意穿上绿色衫，两姊妹以同一色调见人。

钟丽淇两个女感情很好

Isabella和Michela两姊妹感情很好，Michela经常主动揽揽家姐，又会分甘同味，在日常生活上，Michela对家姐照顾有加，钟丽淇曾说：「我真的很幸运，能在我生命中拥有这两个美丽的灵魂。Michela充满了同情心、善良和欢乐。带点小淘气的她充满关怀的心，她不仅启发和引领Isabella，同时还令爸爸妈妈有所领悟。」

