洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变

影视圈
更新时间：14:29 2025-12-24 HKT
发布时间：14:29 2025-12-24 HKT

现年51岁的洪天明与2006年香港小姐亚军周家蔚（Janet）结婚13年，育有分别12岁的大仔洪大仁，和10岁的细仔洪竟琋，一家四口看似生活美满，但近年有指洪天明因长驻内地工作，令到夫妻经常分隔两地，婚变传闻不绝于耳。昨日（23日）周家蔚在小红书拍片透露，他们举家已搬到深圳居住，复式大屋「凌乱」中曝光。

洪天明搬屋弄伤腰

周家蔚发文写道：「我们从香港来到深圳啦！#搬家 #相亲相爱一家人」影片中的周家蔚坐在太阳椅上，身处户外地方，背后有一片草地，一边叹着咖啡，一边以很普通的普通话分享是次艰辛的搬家过程，两公婆齐齐弄伤腰部：「其实我们搬过来都不容易，非常辛苦，我这一辈子也不再搬家了......搬家的时候，你看我老公一条毛巾背东西，真的好辛苦，他把整家所有东西都扛上了，我们两个都一直穿着那个腰封，因为那个腰不停的弄伤，但没办法，我们两个都要扛对吧！」

相关阅读：洪天明承认周家蔚多次提离婚  流男儿泪指太太「可以得到更好」  自嘲冇吸引力惹飞来蜢

 周家蔚洪天明亲力亲为

她又表示因为怕贵重物品弄破，未有找搬屋公司，因此要亲力亲为：「我们也没有请搬家公司过关，甚么都是我们自己来的，因为我们怕搬家公司把我们贵重的东西弄坏，所以就自己来，通过这一次的搬家，很多人都看得出来，我们一家人相亲相爱很幸福。我们可以同甘也可以共苦。」

相关阅读：周家蔚被爆与3男夜蒲传婚变   《东周刊》独家直击洪天明一家合体   夫妻跷手影全家福

 

