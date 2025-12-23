黄宗泽角逐视帝获半个电视圈力挺 汪阿姐激赞演「阴湿」奸角耳目一新

黄宗泽（Bosco）凭借在《新闻女王2》中饰演「嘴贱」主播Kingston一角演技大爆发，角色「贱格」得来讨喜，成功入围《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳男主角」十强。目前正拍摄邵氏新剧《风华背后》（简称《风华》）的台前幕后，趁圣诞派对齐齐呼吁观众投票支持Bosco，为他角逐视帝注入强心针。

在《新闻女王2》中，Bosco饰演的Kingston「Mean精」上身，对白凉薄却句句到肉，配合丰富表情，令观众又爱又恨。网民纷纷表示「角色贱格得嚟好讨喜」，连同剧演员邓志坚、高海宁、陈晓华、龚慈恩、蒋祖曼、袁富华、王敏奕、吴业坤等亦先后拍片为Bosco拉票，可见其人缘与演技同样获肯定。

郑希怡声援黄宗泽。

黄宗泽、郑希怡、汪明荃玩得埋。

邵氏新剧《风华背后》演员开圣诞派对。

邵氏新剧《风华背后》演员庆祝圣诞节。

至于正在合作的《风华》剧组在圣诞节将至开大食会、交换礼物外，演员包括蔡少芬、谭耀文、郑希怡等亦纷纷发声支持，连汪明荃（阿姐）也特意拍片力挺：「今年视帝我睇好Bosco！多年前合作《野蛮奶奶大战戈师奶》时他还带点小子气，搞笑又生动；这次在《风华》演大律师有模有样，在《新闻女王2》演奸角更是耳目一新，不是凶神恶煞，而是不经意地『阴湿』，角色设计好，演得更好。努力咁多年，祝福他夺得视帝！」

与Bosco相识多年的圈中好友亦接力应援，苗侨伟（三哥）、欧阳震华、钟嘉欣、吴启华及蔡洁等公开拍片打气，片中幽默自问自答：「今年视帝系边个？」「梗系《新闻女王2》Kingston黄宗泽啦！」此外，为助Bosco争夺视帝，粉丝自发制作多款创意宣传品，包括《新闻女王2》中Kingston的一比一纸牌立像，以及印有其经典表情的「压力馒头表情包」，将于12月24日平安夜在旺角街头派发，为Bosco最后冲刺拉票。而不少网民更戏言若他夺得视帝，要公开「审判」Kingston的毒舌行径，足见角色塑造极为成功，深入民心。黄宗泽笑言回应：「多谢大家『恨』我呢个角色，代表我演得够真啦！」