阮小仪眼湿湿自爆有单身焦虑：怕万劫不复 单身多年不敢做两件事 曾哭诉「次次衰畀第三者」

现年55岁的阮小仪，于今年10月告别效力了31年的商业电台，展开新人生及享受生活，至今仍是单身贵族的她，早前在节目上罕谈感情状况，自爆曾跟出版社CEO交往7年，并已去到谈婚论嫁阶段，但却被对方多次背叛，在她30岁时突然被分手：「每次恋情都输畀第三者」。曾陷入焦虑的她，更一度觉得自己会孤独终老！

阮小仪焦虑感觉久久未消

阮小仪近日与虾头、MayMay现身由彭秀慧主持的ViuTV节目《晚吹 - Chat KP》，节目上谈到单身和焦虑等话题，小仪提到在自己30岁的关口：「30岁𠮶个生日，真系最唔开心嘅生日嚟嘅，因为字头唔同咗，就系坊间畀大家觉得字头唔同咗，我30岁后系single嘅，大家就会觉得『死喇，我好似将会陷入一个万劫不复嘅位，我30岁之前都冇嘅话，我30岁之后唔会有。』」直至步入40岁后，小仪表示这种焦虑的感觉已逐渐消散，经过10年的沉淀，她亦发现单身也可以快乐，而且家人、朋友比爱情重要。

小仪又坦言年轻时是一个「恋爱脑」，凡事以男友为先：「有拍拖嘅话一定系男人先，但系慢慢慢慢成长，当然我而家都系……有个男人先系紧要嘅，哈哈哈哈哈！」在于她明白自己有权去选择，不必再紧抓著单一对象，也不再轻易掉入「数字陷阱」。

相关阅读：《早霸王》最后一集森美泪别小仪 深情告白「我了解小仪」感情不言而喻：佢赢我嘅地方好多

阮小仪心态上有所转变

节目上，当彭秀慧读出读者来信，来信人提及到不够胆独自一个人去玩，食饭、睇戏唱K都想有个伴，无奈边身朋友都先后成家立室，令她倍感孤独。而小仪亦坦言自己亦未能冲破这关口：「其实我到而家都有一个关口做唔到，就算我single唔single都好啦，我一个人睇戏，同埋一个人食晚饭，我系唔得嘅，讲紧出街、晏昼餐饭得，但系夜晚𠮶餐饭系一定要有个伴，friend又好……如果冇就返屋企食或者自己煮，但系出街食，我唔知点解承受唔到𠮶个孤独。」她表示示今仍未接受自己独自入戏院看电影和演唱会，并应为必须要有个伴：「系个仪式嚟，我觉得𠮶个moment，𠮶个位系要有个伴同我一齐，喺戏院一齐去经历一件事，我觉得咁先至叫做睇戏，我到而家都系咁。」

阮小仪想约前度出来道歉

阮小仪在2020年的ViuTV节目《吃掉前男友》中，重提这段长达七年刻骨铭心恋情时，她表示除了因为感情转淡，也牵涉到对方出轨。之后她曾一度哽咽自责，表示想逐一约前度出来道歉，因为过往感情失败的时候会埋怨，但现在会反思是可能是自己做得不好，才会令对方离开找第三者。她亦表示自己情路坎坷：「我次次都系衰畀第三者，唔知点解，命嚟㗎！」说罢一度感触落泪，透露自己花了很长时间才「放下」。2024年7月，小仪在曾在电台节目《早霸王》上泪洒直播室，再次提到与前度分手多年，仍与前度的父母仍保持联系，但男方父母都暗示她不要再等：「你唔好再谂住等我个仔，你谂下佢成屋都系玩具...佢唔会记得，你走啦。」即使已分手六年，当她驾车经过「被分手」的地点时，当下「个心突然好痛」。



相关阅读：小仪离职商台｜阮小仪去年于私人屋苑内遭偷拍 入行30年罕动怒：我感到唔舒服