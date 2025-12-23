波瑠与「国宝级靓仔」高杉真宙结婚 婚纱照曝光 因打机加深感情

34岁日本「国民女神」波瑠与小5岁「国宝级靓仔」高杉真宙今日（23日）公布婚讯。二人已于本月初登记结婚，并已秘密举行私人婚礼。双方事务所均已证实消息，并于今早5点向各自的粉丝俱乐部报告喜讯。而二人亦于IG上载结婚声明，波瑠更公开了婚纱照和穿上新娘和服「白无垢」的照片，与粉丝分享喜悦。

秘密交往2年

他们于2023年因合演日剧《Mr.新娘》而认识，剧集于前年2月开拍，拍摄历时4个月，但据知二人是在拍竣剧集后才开始发展恋情。有指二人均十分内向，同热爱打网络游戏，被誉为「娱乐圈最资深的游戏玩家」。二人亦因为打机而打出感情来，随后秘密交往2年，期间一直未有泄露恋情，故今日公布婚讯时，即震惊全国。虽然民众都被二人婚讯震撼到，但普遍都支持他们的结合，并纷纷在网上留言祝贺。

高杉真宙是绯闻绝缘体

他们在联合声明中写道：「高杉真宙与波瑠，已决定结为夫妻，特此向各位报告。我们因工作相识，在相处与累积时间的过程中，逐渐产生了想要今后携手共度人生的想法。虽然我们仍是未成熟的两人，但希望能以这次婚姻为契机，无论作为一个人、或作为演员，都能更加成长，并以真诚的态度面对工作。今后也请一如既往给予我们不变的支持与厚爱，恳请多多指教。」



二人此前都没有太多绯闻，波瑠10年前曾与坂口健太郎传绯闻，及后在坂口爆出与高畑充希热恋而告终。2019年则被拍到与奀星斋藤雅弘同游宫古岛。高杉真宙更是绯闻绝缘体，有传其前女经理人对他极度迷恋，藉经理人职务一直贴身照顾他，甚至帮他洗埋底裤，又曾警告女演员禁止埋他身。该女经理人亦因越界行为遭事务所社长严斥，最终含恨离职。