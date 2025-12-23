2026年贺岁片《夜王》预告首曝光！黄子华郑秀文重现90年代夜场 世纪合体挑战香港影史票房新纪录

由黄子华主演、吴炜伦执导的2023年贺岁电影《毒舌大状》上映后票房劲收1.15亿港元，成为香港电影史上首部破亿票房的香港电影，一度荣登最高票房港产片，其后曾传出《毒舌大状2》即将开拍，主角黄子华亦将开工，甚至传暂定于2026年初的贺岁档上映。不过这个只是美丽的误会，其实是吴炜伦开拍由黄子华与郑秀文演出的电影。

马年贺岁电影《夜王》首发海报及预告

由《毒舌大状》吴炜伦执导﹑黄子华和郑秀文（Sammi）主演的马年贺岁电影《夜王》，今日（23日）首发海报﹑预告与及演出阵容，今次黄子华将饰演东日夜总会大经理「欢哥」，郑秀文则饰演东日夜总会CEO霸气一姐「V姐」，而王丹妮和廖子妤则演夜总会妈妈生；杨偲泳﹑谭旻萱、李芯駖、林熙彤和邓丽英会演夜总会小姐，谢君豪、杨伟伦、卢镇业和何启华将会到夜店猎艳。

吴炜伦将「战场」从法庭移师到夜场

由黄子华和郑秀文主演电影《夜王》将于2026年马年贺岁档上映，今次吴炜伦将「战场」从法庭移师到夜场，原来当中有段古：「呢件事发生喺《毒舌大状》嘅慰劳宴上，当时一班演员饮得兴高彩烈，Renci（杨偲泳）突然问我会唔会拍《毒舌大状2》？我即刻话唔好，我唔想再拍啲咁严肃嘅题材。跟住我睇到咁齐人又咁多靓女，脑海忽然一闪，冲口而出话要拍就拍夜总会吧，点知一讲『夜总会』三个字，大家即刻起哄，举手赞成。」吴炜伦亦坦言选择开拍以夜总会为题材的电影与喜好有关：「另一个原因系『我钟意去』。喺8、90年代嘅尖东灯红酒绿浮华璀璨，千禧年后中国城结业，2012年大富豪与新花都亦相继结业，曾经有几风光嘅辉煌都已成过去。面对尖东嘅殒落，当年一班在尖东夜场打拼嘅人，前路茫茫，但系又返唔到转头，咁可以有乜嘢反应？呢个就系开拍《夜王》嘅第二个原因，当年尖东嘅故事，喺而家嘅香港有一种奇妙嘅共鸣。」

黄子华郑秀文继《失恋急让》后再度合作

今次是黄子华和郑秀文自2014年于《失恋急让》后再度合作，在戏中黄子华客串饰演郑秀文前夫，郑秀文为了等老公回来坚持不卖爱巢，本来黄子华与新女友出高价卖入，不过最终失败，黄子华发嬲反枱，自言自己老又甩头发，40度都要戴帽、老花睇书都要扮睇到，风湿都要扮唔痛，直言希望各行各路，自己白白失去了最后机会。到了2016年，黄子华为郑秀文演唱会担任嘉宾，黄子华说：「讲真，我见过郑秀文一日㗎咋！我喺戏入面做佢老公，戏外咁佢就讲，早晨，然后我同佢讲：『食咗饭未呀？』系咁上下喇。」到了今年6月，吴炜伦在社交平台宣布这件喜讯后，不少人已经表示热切期待，有人说：「等你贴出来很久了！你的作品，绝对支持。劲正！」、「好期待呀，是甚么题材的呀？」、「一定要支持支持。」

马年贺岁电影《夜王》故事大纲

2012年，昔日风光一时的东日夜总会被收购，在尖东打滚数十年的大经理「欢哥」黄子华面临时代转变的挑战。公司新任CEO竟是欢哥狠辣的前妻「V姐」郑秀文，强逼「欢哥」黄子华及众女公关转型，业绩渐有起色。怎料背后原来是大财团的操控游戏，东日随时关灯不保。为了保住东日，「欢哥」黄子华及「V姐」郑秀文联手，誓要与众女公关作最后反扑，企硬尖东！

