吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋

由梁思浩、吴家乐、邓兆尊等艺人主持的YouTube节目《娱乐好好玩》近日爆出是非，主持人之一的谢逊被演唱会及活动制作人Joe在IG上公开点名批评，并宣布未来所有工作将永不录用谢逊，事件引起网民热议。

谢逊被制作人点名批评

事源于制作人Joe在IG上发布一则黑底白字的帖文，措辞强烈地写道：「F*CK你唔尊重人和工作就唔会再有任何机会」，并直接点名谢逊表示：「以后我所有的拍摄及工作都不会有谢逊这个人存在。完。」他在帖文的说明中补充，自己已给过对方很多次机会，但决心不再容忍不尊重人和工作的行为，直言对方应该未认识到社会是如何艰辛及凶险。帖文更标注了「#娱乐好好玩」，将矛头直指谢逊在该节目的表现。

谢逊被斥工作能力差

在该帖文的留言区，有网民问及事件会否影响他与另一位主持「村长」梁思浩的合作时，Joe回应指不会，并进一步详细解释他对谢逊的不满。他怒斥谢逊在多个方面存在问题，直指其能力上无法协助制作，经常以「我唔知」、「我唔识」的态度应对，导致工作乱七八糟。

谢逊被斥只识「擦鞋」

Joe更批评谢逊专业欠奉，不仅「唔识写稿」，还缺乏常识及经验，甚至连拍摄、剪接和后期制作等技能也不具备，形容他在团队中的存在感非常淡薄、态度差。Joe还爆料批评谢逊只会讨好艺人：「只会向artist『擦鞋』，而得罪晒工程团队，屡劝无效之后，就知道要止血，放佢回归大自然了。」意味著将谢逊从未来的合作名单中彻底剔除。

谢逊神隐变「后备」

其实近月《娱乐好好玩》的直播已久未见谢逊的身影，与吴家乐、邓兆尊一同直播的工作人员已换成另一位不出镜的男同事，而谢逊就作为「后备」，当有同事放假才顶，但已久未出镜。出身于广播界「大台」商台的谢逊曾任DJ，起初被梁思浩、吴家乐、邓兆尊重用，更安排他拍摄会员限定的影片，可见深受几位主持宠爱。

谢逊得主持欢心仍受重用

本来部份网民都赞谢逊表现搞笑，但几个月前开始有网民批评他直播时未做足功课，反应亦不够效果，只懂在镜头前傻笑，未知《娱乐好好玩》是否顾及网民感受，暂时将谢逊调走。早前曾有网民问及谢逊的去向，吴家乐及邓兆尊仅表示频道接下来有更多新搅作，因此谢逊转战幕后协作制作节目，但近日却被制作人点名批评，似乎谢逊不论工作能力还是与同事的关系都有待改善。

