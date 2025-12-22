Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

农夫预告明年红馆开骚担心门票销情 创立「农作天下」搞栋笃笑大赛

影视圈
更新时间：22:15 2025-12-22 HKT
发布时间：22:15 2025-12-22 HKT

组合农夫成员陆永和C君今日出席中环嘉年华开幕礼。二人近期成立新公司「农作天下So Fa So Cool」，首个项目为明年1月在麦花臣场馆举行的《全港栋笃笑大赛 - 港笑》。他们透露海选反应热烈，已吸引超过200人参加，并亲自评选，认为参赛者水准不俗。陆永笑言：「表现唔难睇，够胆上台比赛。」但他随即担忧销情：「最初惊冇人参加，点知有200人；𠵱家反而惊冇人嚟睇。」

C君力推活动内容丰富，票价亦相当划算：「一张飞可以睇足两日」。他又透露届时将与数位栋笃笑界嘉宾同台演出。陆永坦言公司首个项目以「唔好蚀钱」为目标，C君则笑称：「蚀少少OK，唔好蚀太多。」被问到会否与胜出者签约？二人强调签约并非终极目标，公司主力于幕前幕后创作与制作，无意担任经理人。

农夫将于明年5月登上红馆开唱，距离上次红馆演出已相隔16年。陆永谦称不敢预测场次：「怕到时冇人买飞」更笑言保守啲开半场，卖得好再加到一场。他们亦计划邀请栋笃笑大赛胜出者登上红馆表演。谈到早前参与《墨鱼游戏2》被封为「综艺鬼才」，被问及会否制作综艺节目？陆永自谦是「参与之神」而非「制作之神」，认为现阶段未够成熟制作综艺。二人透露目前仍与TVB有合约，若时间配合亦乐意合作。另外，陆永透露大女原计划赴英国留学，但因年纪尚小，不舍长时间分开，最终决定先回港，待长大后再作打算。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
2025-12-21 22:00 HKT
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
10小时前
旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮
旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮｜Juicy叮
时事热话
7小时前
46岁男星上吊自杀遗下妻儿 控诉童年多次遭性侵嫌疑人未获起诉 难忍创伤染上毒瘾
46岁男星上吊自杀遗下妻儿 控诉童年多次遭性侵嫌疑人未获起诉 难忍创伤染上毒瘾
影视圈
7小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
9小时前
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
8小时前
赵世曾70岁旧爱姚炜风采完胜女儿 曾因赵式芝同性婚姻撞墙断绝关系 母女现况曝光
赵世曾70岁旧爱姚炜风采完胜女儿 曾因赵式芝同性婚姻撞墙断绝关系 母女现况曝光
影视圈
5小时前
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
5小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
10小时前