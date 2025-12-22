农夫预告明年红馆开骚担心门票销情 创立「农作天下」搞栋笃笑大赛

组合农夫成员陆永和C君今日出席中环嘉年华开幕礼。二人近期成立新公司「农作天下So Fa So Cool」，首个项目为明年1月在麦花臣场馆举行的《全港栋笃笑大赛 - 港笑》。他们透露海选反应热烈，已吸引超过200人参加，并亲自评选，认为参赛者水准不俗。陆永笑言：「表现唔难睇，够胆上台比赛。」但他随即担忧销情：「最初惊冇人参加，点知有200人；𠵱家反而惊冇人嚟睇。」

C君力推活动内容丰富，票价亦相当划算：「一张飞可以睇足两日」。他又透露届时将与数位栋笃笑界嘉宾同台演出。陆永坦言公司首个项目以「唔好蚀钱」为目标，C君则笑称：「蚀少少OK，唔好蚀太多。」被问到会否与胜出者签约？二人强调签约并非终极目标，公司主力于幕前幕后创作与制作，无意担任经理人。

农夫将于明年5月登上红馆开唱，距离上次红馆演出已相隔16年。陆永谦称不敢预测场次：「怕到时冇人买飞！」更笑言保守啲开半场，卖得好再加到一场。他们亦计划邀请栋笃笑大赛胜出者登上红馆表演。谈到早前参与《墨鱼游戏2》被封为「综艺鬼才」，被问及会否制作综艺节目？陆永自谦是「参与之神」而非「制作之神」，认为现阶段未够成熟制作综艺。二人透露目前仍与TVB有合约，若时间配合亦乐意合作。另外，陆永透露大女原计划赴英国留学，但因年纪尚小，不舍长时间分开，最终决定先回港，待长大后再作打算。