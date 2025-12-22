姜涛演唱会2025丨姜涛演出期间突停电8分钟　笑指考临场反应首唱《你要倔强》作补偿 感谢卫兰送书分享信仰

MIRROR成员姜涛正在亚博举行一连九场的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》，昨日（21日）来到第五场，除有卫兰(Janice) 做嘉宾，在姜涛演出期间却发生小插曲，突然停电近8分钟后，演唱会继续顺利举行，而姜涛最后更特别送上歌曲《你要倔强》给观众作补偿。

姜涛与观众大合照打发时间

昨日冬至姜涛如常举行演唱会，当他唱《Dummy》到尾声时，场馆突然停电，全台漆黑一片没有音乐，姜涛一直hold住姿势，等待下一首歌曲起歌，但近十秒依然一片宁静，直至演唱会监制细荣通知，他才得知停电，姜涛表示：「唔系咁大整蛊啊？早啲收工，同屋企人食冬至饭。」又笑称：「咁都几考我临场反应，佢又跳得几啱时候，唱晒成首歌先跳。」而姜涛在停电期间未有返回后台，一直在台上用咪与监制细荣公开对话，又走到台上不同位置，与观众大合照打发时间，场面搞笑；没有音乐约8分钟后终紧急维修好了，姜涛由《镜中镜》开始唱番，最后为补偿观众，亦首唱队友陈卓贤（Ian）作曲的《你要倔强》。

监制细荣事后感谢姜涛

监制细荣在事后亦在社交网感谢姜涛：他表示：「Day 5完show.我好感谢姜涛，你了解我唔喜欢唔完美，知我一定好唔开心，完show后你竟然仲不断为我打气，不断话『冇嘢啦。』多谢你嘅善良。非常感恩认识到你。我哋全员明（今）天会返场馆再check所有嘢，我哋会尽力，Round 2一定会完美进行。最后感谢观众及姜糖的包容，你们每位都十分善良，我会为姜努力跑埋落去，好好完成这个超高水准的演唱会。」

姜涛称呼卫兰老师

另外，昨晚姜涛邀来卫兰担任嘉宾，二人合唱《大哥》，姜涛分享与卫兰的相识经过，他表示：「我仲记得几年前Edward一个骚，我哋之前冇真正认识过，𠮶个时候卫兰老师，介唔介意我叫你卫兰老师？你𠮶时畀咗一本书我，同埋帮我去祈祷呢件事，令𠮶个时候嘅我好surprise，我未试过有呢个感受。」卫兰续说：「我自己有信仰，信仰帮到我，好想同你分享呢个信仰，希望可以帮到你，当你好低潮时候，其实系同神嘅一个关系。」姜涛坦言这半年有尝试去同神沟通，卫兰亦鼓励他：「好呀，多啲祈祷，因为耶稣好爱你，我哋大家都好爱你﹗」最后，姜涛再一次感谢卫兰：「我再次感恩，你𠮶个时候好轻微举动，但帮咗我好多，一直支持我，所以今（昨）晚好多谢你。」