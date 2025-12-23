骄阳似我线上看｜宋威龙、赵今麦双向奔赴 即睇分集剧情、追剧日历、5大看点懒人包

《骄阳似我》改编至顾漫的同名小说，由宋威龙以及赵今麦领衔主演，共有36集，故事讲述外科医生林屿森因意外转行光电产业后，与职场新人聂曦光从误会到相恋的情感历程。本文为大家整理了《骄阳似我》的分集剧情、角色简介、追剧日历及五大必看亮点。

元气大学生聂曦光（赵今麦 饰），在大学时与清寒孤傲的男神学霸庄序（赖伟明 饰）经历酸甜暗恋。进入职场后，与外科医生转行光伏行业的职场精英林屿森（宋威龙 饰）狭路相逢，二人一开始虽有误会，但最后携手化解人生挑战。聂曦光亦收获到爱情、友情，实现了梦想和自我成长。

《骄阳似我》由宋威龙和赵今麦领衔主演。

骄阳似我于12月22日起在腾讯视频播出，会员每日18：00更新，首日更新4集，SVIP每个更新日提前多看1集。

宋威龙 饰 林屿森

林屿森比聂曦光大6岁。之前是一位优秀的外科医师，但因车祸而不得已离开医坛，开始接手家族事业。

赵今麦 饰 聂曦光

聂曦光是光电企业家族继承人，在大学期间对商科才子庄序萌生暗恋情愫却未获回应；踏入职场后与林屿森齐面对人生的甜酸苦辣。

赖伟明 饰 庄序

庄序在大学期间是商科才子，他对聂曦光的暗恋不闻不问。

第1－2集：庄序误会聂曦光使坏

2011年，林屿森在赴约途中发生车祸；聂曦光意外认识庄序更一见终情。聂曦光看到室友「内卷」，决定踏出舒适圈去招聘会，庄序帮她投简历去盛远惹来林屿森关注，聂曦光因家世「走后门」获得面试机会。室友叶容侮辱是因聂曦光而错过盛远面试，庄序亦不信任她，她忆起之前向庄序表白失败的回忆。聂曦光主动找证据，事件与她无关，更拒绝盛远的offer。

1. 改编至顾漫的同名著作

《骄阳似我》改编至顾漫的同名小说，她不乏作品都被影视化并获得好成绩，包括由钟汉良、唐嫣主演的《何以笙箫默》、杨洋、迪丽热巴主演的《你是我的荣耀》等等，全都获得高收视和好口碑，令不少书迷和大众都十分期待影视化后的《骄阳似我》。

2. 宋威龙、赵今麦贴合角色不出戏

由宋威龙饰演的林屿森是一位清冷、理智的人，与宋威龙「禁欲」的形象十分贴合；而聂曦光的「小太阳」属性和极具生命力亦完全符合赵今麦的形象。俊男美女的搭配以及一冷一热的碰撞，令观众有视觉上的享受。

3. 台前幕后的诚意之作

《骄阳似我》历时122天跨越7座城市拍摄，并在2025年4月3日杀青。江苏文旅、甘肃文旅等逾10个单位曾隔空邀请剧组取景，足见市场看好。除此之外，剧组汇集了一班好戏之人，包括林依轮、赖伟明以及白冰可等等。

4. OST阵容极豪华

《骄阳似我》收录了多首OST，邀得天王天后齐齐献唱，卡士极度豪华，包括「OST女王」张碧晨作曲作词兼献唱主题曲／片尾曲《似我似你》、全方位艺人刘宇宁带来成长曲《失去后一切如常》、拥有多首代表作的胡夏唱守护曲《就停在这里》，众人的歌声势能令观众更沉浸式投入剧情中。

5. 未开播已热度满满

《骄阳似我》在开播前已在腾讯视频收获逾300万的预约量，足见粉丝和书迷期待万分。除此之外，《骄阳似我》已率先获得3奖均是「2025最受期待作品」，更被列入「第十批重点作品版权保护预警名单」，可见市场都对该剧十分看好。

