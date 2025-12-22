Y2K前的绑架丨云浩影突破淑女形象 「海豚声」震笑全场 邹凯光、余迪伟大晒好体能

继舞台剧《坏-ology》、《FLDPK肥兰的拼劲》、《男性的弱点》，直播节目《三叔公园》与Toilet Ideas再度携手，于圣诞黄金档期推出共十三场全新舞台剧《Y2K前的绑架》，日前于西九文化区戏曲中心大剧院隆重首演，全长120分钟笑料层出不穷，现场观众反应热烈，掌声不绝，共度了一个充满欢笑与回忆的夜晚。

多位人气网络红人参演

《Y2K前的绑架》由《笨蕉大剧院》知名导演邓伟杰执导，许晋邦、陈强、利铭滔及阿Bu（姚家豪）联合撰写。演员阵容空前鼎盛，除了「三叔」邹凯光（滩叔）、余迪伟（迪伟）与阿Bu外，更邀得歌手云浩影（Cloud）突破形象演出，联同剧场实力派演员麦沛东，以及多位人气网络红人包括100毛利君牙、JFFT鸡翼与床哥、香城映画阿霞等倾力参与，刷出火花。

麦沛东为剧情增添层次

故事讲述一笔意外之财，令「三叔」三位旧友重聚，却不幸卷入一宗离奇绑架案。同一场景、同一张面孔，勾起三人埋藏二十五年的青春记忆。对白方面幽默贴地惹笑，其中床哥与余迪伟的「自修」抵死对话、阿Bu与利君牙的夫妻斗嘴等桥段、Cloud突破过往形象，以舞步配以挑战「海豚声」震笑现场，麦沛东精湛演技亦为剧情增添层次，而JFFT鸡翼的「喇沙仔」与阿霞的「猫喵情人」亦为观众带来连串欢笑。

「三叔」邹凯光、余迪伟与阿Bu除了要熟读对白，120分钟还要亲身完成连场高强度体能演出，基本跑、跳、碰外，仲有不少动作戏演出，展现惊人默契与活力，难怪谢幕时搏得全场喝采。全剧以众星劲歌热舞的压轴表演作结，将气氛推至高峰，为观众带来圆满的剧场体验。