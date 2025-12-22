Serrini一连5场音乐会圆满举行 全场观众大玩保镳 Dress Code：分唔到粉丝同保安

Serrini 在12 月 17-21 日一连五个晚上举行的个人音乐会《Serrini SITUATION Live in Hong Kong 2025》于 黄埔TIDES 圆满举行，五场均爆满，为场地开幕以来连续演出最多场次之歌手！音乐会由一开始公布的三场加至五场，当中最初公布的三场门票更是以抽选形式进行，其后两度加场，足以证明 Serrini 的独特魅力！Serrini 又以「SITUATION」为主题，恰巧呼应 TIDES 的船形场地设计，别树一格的带领观众登上「情感之船」，隐喻现今形容模糊不清的感情关系。Serrini 整个演出分为航出海洋的各个阶段，以风格回异的歌曲演绎出她的各种面向，航行于复杂而亲密的情感波澜中。

Serrini 摇滚登场

舞台最初以一大片蓝色透明纱遮挡，在海洋主题的投影画面以及 Serrini 的「船舱广播」后，纱布立即下降，Serrini及乐队随即华丽登场，送上《～旋转with me*》 带动全场「保镳」一起跳动，紧接《愉快动物病》、《女一》以及气场强劲的《咩事》、《地火》及《Becoming》，紧凑的音乐编排将现场气氛瞬间推至最高，及后的《天雷》及《Blue Song》则展现出暗黑且有力的能量。

粉丝「全副武装」进场

唱毕Serrini 简单向现场精心打扮成保镖的现场观众打招呼。Serrini 是次演出贯彻有趣搞怪的风格，呼吁观众以「保镳」造型入场，各位亦精心打扮「全副武装」进场。台上的 Serrini 看到观众穿起西装、有的戴上对讲机、耳机及「黑超」等等，Serrini 笑言：「你哋戴超（墨镜）睇 show 睇唔睇到我㗎？」Serrini 亦与大家透露「保镳」们对 dress code 太认真，跟场地保安一样，令她哭笑不得，「刚才参加VIP飞观众 Meet & Greet时我完全分唔到现场边啲人系真 staff 边啲系真 fans，好尴尬！」，惹来全场笑声。

送给观众朱古力金币

接下来，她温柔甜蜜地唱出《Sweet Sweet Christmas》，演出临近圣诞佳节，唱至中段 Serrini 发挥搞怪本色，以鱼竿钓着一小篮朱古力金币送给台下观众，又亲手将朱古力金币抛到台下送给观众，温馨又有趣。由大屏幕的诗句带领下，Serrini 先以旧作《垃圾女星》引入，再唱出最新的流行曲作品系列，亦为是次音乐会点题。《掌心的女孩》、《无心伤人》的经典千禧年代编曲让全场观众一同成为堕入爱河的「垃圾屎」，最直接又琅琅上口的旋律让全场仿如走进卡啦 OK 房间摇摆跟唱！她在台上笑言：「我这类型的 Indie 歌手唱这类型的流行曲，你们不觉得很搞笑吗？」其后就送上音乐会前一星期才发布的新歌、同样为千禧流行曲式的《流行病》，带领观众边听歌边想起「沉船」经历，一起经历不同的「Situationship」。

灯光转暗，由乐队的带领下现场氛围沉静下来，再配合灯光的编排，Serrini 再次登场，唱出多首国语专辑《真美》中的作品，《You’re safe now》、《hey there》、《8:13am》。直白又触及内心的歌词，将上一部分的「垃圾屎」情感转换至柔软脆弱的一面。稍为黯淡的光线缓缓转为柔和，《当阳光散落在你脸上》中的冀盼带来丝丝感动，后来立刻紧接重新编曲的旧作《哀乐无名》，Serrini 的情感及演绎亦随着编曲回荡，让观众沉浸在充满暗涌却又疗愈的海洋之中。

台上食水果引发现场哄动

一阵无奈伤感笼罩下，熟悉的《Don’t Text Him》前奏响起，全场「保镳」一同挥动手灯和唱，之后亦送上《月色魔美》。 每场演唱至此部分，衣着华丽、身上贴着珍珠、碎钻的 Serrini 不时把它们从身上除下抛给台下观众，引来前排观众哄动。唱毕后 Serrini 笑言自己就像小王子一样，「我将黐喺身上嘅靓靓碎钻同珍珠都分享畀大家，希望你哋都要 manifest 你哋嘅愿望！心想事成，一切顺利！」Serrini 其后又于台上大喊肚饿，引来台下一阵骚动分享自己的食物。Serrini 后来几场更直接把水果带上台上享用，又不时喂食水果及乐队成员，场面搞笑又充满默契。

全场「保镳」大合唱

Encore 环节 Serrini 换上 T 恤献唱《有奶辩士梁》，全场观众气氛热烈，报以如雷掌声及欢呼声。Serrini 在台上由衷的感谢台上两年以来多次一起走海外巡演的乐队成员，更感激所有入场观众，最后以改编成更澎湃版本的《Let Us Go Then You and I》带来充满力量的结尾，「保镳们」仿佛都收到台上送出的强大能量，全场再次大合唱。每场观众在唱毕后均不愿离开，Serrini 多次「送客」但大家亦未有「收货」，唯有送上真正 encore，惊喜演绎了《树仔》、《树木真美》以及尾场冬至限定的《油尖旺金毛玲》。