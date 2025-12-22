申敏儿、金宇彬婚照曝光 好兄弟李光洙任主持 宾客公开高级回礼礼物

韩星申敏儿和金宇彬于20日拉埋天窗，今日正式公开婚礼照片。他们所属的AM娱乐公开他们在首尔中区新罗酒店行礼的照片。照片中，申敏儿穿上让人联想到雪花装饰的露肩婚纱，露出灿烂的笑容，金宇彬经典的黑色燕尾服，完全尽显二人的完美身材。

婚礼现场星光熠熠

当日的婚礼仪式由金宇彬「好兄弟」李光洙任主持，主婚人则找来曾帮助金宇彬抗癌的法轮师父担任，歌手Car, the garden献唱了申敏儿主演的电视剧《海岸村Cha Cha Cha》的插曲《Romantic Sunday》。

现场以大量白色鲜花布置，舞台中央更有大型水晶灯。有出席宾客在网上分享新人准备的婚礼小礼物，包括高级化妆品与香水套组，并附上亲笔写的卡片，写下「圣诞节快乐」、「新年快乐」，以及「谢谢和我们一起度过珍贵的时光」等祝福语。该婚礼场地为新罗酒店最高级的宴会厅，且私隐度高，估计布置加上婚宴费用就要1亿韩圜（约53万港元）。当晚的嘉宾星光熠熠，有赵寅成、EXO成员D.O、BTS成员V、金泰梨、严正化、孔孝真、柳俊烈、李秉宪、高斗心、南柱赫、安普贤、李世荣、金义圣、编剧金恩淑、导演罗暎锡等，足见二人在圈内的人缘极佳。