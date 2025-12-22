原来视咁的丨梁芷珮被「全黑惩罚房」吓窒：两秒已经顶唔顺 出海遇超大风浪变「海盗船」惊魂

由梁芷珮（Christy）主持的《潮什么》系列一直大受欢迎，无线推出全新系列的《塔斯曼尼亚潮什么》，于今晚起，逢周一至五晚（一连5集）10点半翡翠台播映。Christy将带观众玩转这个有澳洲「世外桃源」之称的地方，除可透过节目欣赏靓人靓景外，更可直击Christy团队如何在一日之中历尽四季天气。

刚从「全黑惩罚房」的Christy表示，入去两秒已经顶唔顺！

Christy到访「南半球最靓监狱」。

Christy坐小船出海观赏悬崖时遇超级大风浪，恍如机动游戏「海盗船」。

今、明晚播出的头两集，Christy将带大家玩转有「活力十足城市」之称的塔斯曼尼亚首府Hobart。除四出欣赏不同面貌的宏伟壮丽特色悬崖，又会到访获奖无数的农庄、亲亲澳洲不同的可爱本土动物，包括袋熊与「塔斯曼尼亚恶魔」，以及到访被列为世界文化遗产、拥有200年历史的「南半球最美监狱」。

Christy到访获奖无数的农庄。

由最古老仓库改建、全澳洲第一间以艺术为题的酒店。

超巨大的生熟食鲍鱼。

向来热爱刺激的Christy，当坐小船出海观赏当地特色悬崖时，竟遇上超级大风浪，她不但头发乱了，整架船的郁动幅度恍如机动游戏「海盗船」，连见惯大场面的Christy也惊叹「个浪好恐怖」，团队最终更因恶劣海上环境、要停止悬崖观赏之旅。另一较为特别的行程，是到访「南半球最靓监狱」参观。为了增加参观者代入感，馆方安排所有入场参观者「饰演」不同类型的囚犯，Christy获安排「经常逃狱的囚犯」、因而要被锁上沉重脚链。她还会参观当年囚犯的独立监仓、设计特别的祈祷室，还有虽然没有酷刑设备、但恐怖程度却有过之而无不及的「全黑惩罚房」，Christy事后直指惩罚房可怕得「入去两秒已经顶唔顺」。

坐船出海叹海鲜

此外，食、住行程亦相当精彩，无论是第1集的「农庄住宿」或是第2集入住全澳洲第一间以艺术为主题的酒店，Christy均住进坐拥无敌靓景的房间，前者令人恍如置身森林和原野、后者则能饱览Hobart绝色靓景。饮食方面，首推「即捞即食新鲜海鲜」，相关船tour虽然收费每人要约2900港元，但能品尝打捞员即场打捞上船的肥美海胆、贝类海鲜及超巨大的鲍鱼；还有生蚝、三文鱼刺身及龙虾等，绝对是超级享受之旅。

