中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜

TVB真人骚《中年好声音4》香港赛区正式展开，昨晚（21日）播出的第五集再诞生多3名5灯选手，分别为科亚高巴《Unchained Melody》、吴亦伟《至少还有你》及彭梓嘉《我等到花儿也谢了》。现年43岁，来自台北的音乐制作人吴亦伟17年前在台北参加歌唱选秀节目出道，之后更被揭是金曲奖得主「北原山猫」吴廷宏的儿子，胞姐吴亦帆也是歌手兼主持人，曾与周杰伦做过同班同学，2003年推出过专辑，翌年入围金曲奖最佳演唱新人奖。

周国丰公开寸肥妈火药味浓

曾经被评审之一的伍仲衡封为「长明灯」的肥妈，今次在《中4》继续手松，几乎每一个选手都率先揿灯，吴亦伟演绎《至少还有你》获5灯直接晋级，赛后肥妈说：「佢哋嘅音乐感同我冇得比，我系第一个揿灯。」周国丰忍不住说：「请问你边个唔系第一个揿灯？」肥妈即说：「你唔好理我喇！」节目播出后，周国丰在FB留言：「冬至呢一集 #中年好声音4 ⋯⋯好重火药味！」事件亦引来少网民热讨。

相关阅读：中年好声音4｜吴亦伟「玩掂」《至少还有你》获5灯 张佳添赞呼风唤雨 同张与辰有渊源

肥妈曾指自己揿灯只是有爱心

其实过往肥妈对《中年》的选手当日手松，试过在《中年好声音3》首集「新马区」的20强入围赛中，几乎每一位开声两、三句就已经揿灯，曾引起讨论区的观众热议，当时评审之一的伍仲衡寸肥妈「佢盏灯冇熄过」，肥妈则霸气反击：「关你咩事啫？人哋打低咁多人，嚟到呢度，唔值一盏灯咩？」事后肥妈亦曾指自己只是有爱心：「《中年好声音》要经过好多嘢，家庭、隔篱邻舍、屋企人、同事，识与唔识嘅人，好多嘢要交代，能够跳出comfort zone参加，𠮶盏灯唔值咩？」想不到在《中年4》上，再度出现这情况，周国丰忍不住再度出声。

网民力撑周国丰大胆窒肥妈

对于周国丰的留言，有人力撑：「笑死，好大胆呀，亚妈你都窒。今晚5灯嘅都好正！」、「好好笑，不过周Sir讲嘅又真系事实。」、「周sir，你真够pop够姜。但其实我喺电视机旁边不约而同都讲咗呢一句话。」周国丰亦有回复：「识啲嘢。」还有人说：「有参赛者得一盏灯都系佢揿，咁佢都算音乐感好过其他人？唔该唔好再乱揿好唔好？真系要认真啲畀分，唔好净系博好感扮好人喇，集集都系咁，都唔知识唔识做评审？」但有人觉得：「 呢盏系鼓励灯，比参赛者有信心发挥。」、「𠮶盏灯系人人有份，是表示支持佢哋嘅勇气，鼓励佢哋嘅意思，所以不会影响赛果。」、「呢个咁艰巨的任务，只有肥妈够义气，肯承担！」

相关阅读：中年好声音4｜朱珠感情满泻攞足5灯 歌声细腻竟是爆肌健美小姐 比赛性感造型曝光