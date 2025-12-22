Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴若希8岁饼印女儿越大越靓 一部位如倒模变「迷你Jinny」 父母时常玩公审无损家庭幸福

影视圈
更新时间：11:00 2025-12-22 HKT
发布时间：11:00 2025-12-22 HKT

33岁吴若希 （Jinny）2016年与澳门商人何兆鸿（Alex） 拍拖，同年宣布怀孕，翌年诞下大女何姿秋 （淼淼Giselle），翌年诞女后才结婚，2020年再诞下细仔何少弘 （Kylian）。踏入圣诞长假期，近日吴若希亦趁一对仔女假期，与老公一家四口到吉林的长白山享受滑雪次旅，其8岁女儿Giselle，越大越长得似妈咪，十足迷你版吴若希！

吴若希展开滑雪之旅

吴若希在IG分享照片并发文写道：「今年滑雪之旅，吉林 长白山～好期待好兴奋，第一晚系长春，个士多啤梨大粒到成个手掌咁，重点系～劲劲劲劲平！！OMG！决定走嘅时候抬两箱返屋企。#长春 #长白山」。

吴若希与女儿母女装

吴若希除了上载一家四口的照片外，还晒出跟8岁大女Giselle的合照，同穿上蓝色系列的母女装，女儿除了一双大眼睛似妈咪外，就连尖尖的小下巴都跟妈咪吴若希一样，全完是一个饼印！不少粉丝都大赞靓女，并留言：「两个妹妹都好可爱」、「好靓女！」「愈大愈似你」、「Giselle同你一样都钟意蓝色㖞」、「你系咪逼GG同你一齐母女装。」而她的好友麦美恩就留言：「咁冻，一姐系时候生多个！」吴若希回复说：「你帮我生～我帮你凑。」随后麦美恩搞笑反问：「跟边个姓？」

吴若希曾公审老公何兆鸿

吴若希与老公何兆鸿的婚姻中，最为人所知的公审事件，源于她常在IG公开数落老公，这也成为他们独特的相处模式。其中，最引人注目的一次发生在2024年7月，吴若希因不满老公何兆鸿积极接送女同事上班，在网上公开双方火爆的对话截图。何兆鸿解释是为处理公事，但吴若希查证后发现与事实不符，令她怒斥对方并将含粗口的对话公之于众，大爆老公载女同事，更到访女方家中，直斥男人「身有屎」却怪老婆不体谅，引发网民热议。其实，这并非吴若希首次「公审」老公，过往亦曾有火烧前女友颈巾、公开嘲讽老公无能等事迹。尽管如此，吴若希曾表示「欺负」老公是他们夫妻间的情趣，是一种幸福的表现，风波过后两人依旧如常，显示这种看似火爆的互动，已成为他们婚姻生活的一部分。

