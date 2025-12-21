滕丽名与《爱回家》成员抽《寻秦记》角色卡 陈浚霆连抽10张古天乐

期待已久，由古天乐、林峰及宣萱主演的电影《寻秦记》电影版终于在本月31日上映。近日，有品牌与电影合作推出限量版零食，当中随机赠送电影角色卡，有份在《寻秦记》中演出的滕丽名就跟《爱·回家》的刘丹、周嘉洛及陈浚霆一起抽卡，希望能够抽到自己所饰演的善柔角色卡，不过事与愿违，而陈浚霆更连抽10张古天乐电影卡，搞到忍唔住「咦～」出嚟。

刘丹帮手抽埋一份

滕丽名今日（21日）在社交网站中贴出抽卡短片，见周嘉洛先抽到宣萱，之后刘丹路过，也帮手抽埋一份，不过仍然是抽到宣萱，其后周嘉洛再抽到洪天明，正当无望之际，此时陈浚霆就拿着十盒零食来一起抽，当他开第一张卡的时候，发现是古天乐饰演的项少龙角色卡时表现颇满意，到之后开第二盒，发现是另一款的古天乐卡时，他即兴𡚒地表示要珍藏该卡，不过当雄心壮志的他继续抽，发现原来又是古天乐时，难掩失望的陈浚霆忍不住说：「咦，又系佢㖞，我想要滕丽名呀！」搞到滕丽名忍不住叫他「开心啲啦！」之后陈浚霆一直开，但仍然是古天乐，期间他忍不住不停大叫「又系㖞！」其后无论他用求签方法抽，又或有其他人帮忙抽，仍然都是同一款古天乐角色卡，搞到滕丽名也忍不住话「证明电影业系需要佢（古天乐）！」

滕丽名认命：电影业好需要古老板

连抽多张古天乐卡的陈浚霆此时就拿着零食叫滕丽名抽，过程中陈浚霆虽大叫「熊尚善柔」，但仍于事无补，也是抽同一款卡，到最后一盒的时候，陈浚霆直接放弃，叫滕丽名自己抽，不过就算她用力「甩」卡兼大叫，最后亦是抽中古天乐，认命的滕丽名拿着卡说：「电影业真系好需要古老板！」超级爆笑！