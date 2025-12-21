Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

70岁不老男神衣锦还乡祭祖 逾百村民夹道欢呼场面墟冚 24岁爱儿随行锡到㶶

影视圈
更新时间：22:00 2025-12-21 HKT
发布时间：22:00 2025-12-21 HKT

坐拥百亿身家、今年70岁的吕良伟，与太太杨小娟2001年结婚以来，一直恩爱如昔，两人亦育有一子吕善扬。小时候的吕善扬经常与父母一起出席公开活动，但近年已甚少露面。近日网上流出多条吕良伟带着儿子回家乡广西祭祖的相片及影片，而现年24岁的儿子吕善扬全程做爸爸背后的男人，全程撑着雨伞为爸爸挡雨。

吕良伟获乡亲夹道欢呼

在影片中，戴着黑超、一身卡其色打扮的吕良伟，颈上搭着一条黄色布带，穿黑衫黑裤的儿子吕善扬，十分乖巧全程行在爸爸身后，撑着雨伞为他挡雨。现场亦有大批同乡居民分别站在旁边欢呼凑热闹，场面十分墟冚！向来亲切友善的吕良伟，沿途亦有向一众居民挥手打招呼，相当亲民！

相关阅读：68岁百亿身家巨星靠「奇招」10秒消除体内静电    可治身体过劳缺氧、预防糖尿病？

吕良伟尽显贴心一面

吕良伟上台发表感言时，表示自己是首次来到陆川，好开心见到当地有十几万吕氏后人，在台上向大家介绍身旁的儿子：「呢个我个仔嚟㗎，我同大家介绍下，俾大家认识下，佢好有心，佢叫吕善扬。」期间吕良伟更搭着儿子膊头，由于现场落雨关系，他亦将雨伞遮倾向儿子一边，尽显贴心一面。之后又发表爱国宣言：「我哋姓吕嘅，有好多下一代，再下一代，我哋不停咁延续我哋嘅爱国精神，我哋要懂得爱护我哋嘅同胞、我哋嘅国家，我哋要支持，希望我哋嘅国家都系繁荣兴盛，给我哋一个咁安定、安稳嘅社会，感恩我哋嘅国家，我虽然系中国香港人，但我心同你哋一样咁爱国！」

吕良伟越南出世

吕良伟的祖籍是来自广东廉江，但因其祖父和兄弟都是旅行商人，当时他们为了谋生去了广西各地，后来他的祖父更搬到了越南，所以吕良伟是在越南出世的华侨，随后于1968年才举家来港生活。

相关阅读：70岁吕良伟首回应靠「医美回春」传闻 惊揭身份证年龄与真实年龄相差近半  仲有报告证明

 

