万千星辉颁奖典礼2025丨《新闻女王2》王敏奕爆喊夺女配角多谢老爷 嫁曾国祥做曾志伟新抱曾有压力

万千星辉颁奖典礼2025／王敏奕／最佳女配角丨无线电视盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。34岁的王敏奕（Venus）凭《新闻女王2》中「刘艳」一角，获提名《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳女配角」，最终击败被视为大热对手的龚慈恩、蒋祖曼获得奖项。

TVB颁奖礼2025丨王敏奕领奖紧张声音颤抖

王敏奕获颁「最佳女配角」，先获龚慈恩、佘诗曼在台下拥抱祝贺，而老爷曾志伟更点头露出微笑，认可新抱在剧中的表现。王敏奕上台领奖时非常紧张，接受颁奖嘉宾夏文汐及张兆辉恭贺，唞一啖大气后才声音颤抖表示：「Sorry！我好紧张，我知Live嚟嘅，我要镇定啲。」

王敏奕眼泛泪光，自我打气后开始发表感言：「多谢！多谢！多谢！多谢每一个投我票嘅观众，多谢TVB、多谢公司，多谢许（涛）生、多谢珍姐（曾励珍）揾我拍剧，多谢乐小姐（乐易玲）、多谢老爷（曾志伟）、多谢佳导（钟澍佳）。」王敏奕感谢一众高层后笑说：「原来真系会一片空白㗎！」

王敏奕之后感谢一齐提名的龚慈恩，以及其他女演员。王敏奕表示：「其实喺公司呢几年，我学识嘅就系...一定要好虚心，一直努力、一直努力，因为我哋唔系，做演员唔系比紧赛，呢个奖唔系我哋最终极嘅目标。我哋每一个作品，每一个角色能够俾人记住，已经系一件好值得加许嘅事。」

王敏奕深呼吸后感恩续道：「好感恩！好多谢大家，一个演员系唔需要靠一个奖去话畀佢知，佢有几好，但一个奖一定可以令到一个演员，更加坚持咁样行落去。呢个奖我希望亦都鼓励，所有觉得自己够努力，有一日你都会攞奖。多谢大家！」

TVB颁奖礼2025丨王敏奕14岁做模特儿入行

王敏奕近年由影坛走入电视圈，演技自然、外型亮丽受大批网民追捧，认为她终有一天会成为视后。除了事业，王敏奕的私生活也是外界焦点，全因她嫁给了曾志伟的儿子、导演曾国祥。

王敏奕的演艺生涯始于中学时期，当时年仅14岁的她便以兼职模特儿身份踏足娱乐圈，并曾参与港台节目《过渡青春》。2008年，16岁的她通过试镜获得了出演电影《烈日当空》的机会，从此开启了她兼顾学业与演艺事业的忙碌生活。为了在演艺道路上有更好的发展，王敏奕曾远赴纽约修读电影及戏剧课程，为成为一名全职艺人打下坚实基础。

2014年，王敏奕在TVB剧集《女人俱乐部》中饰演李丽珍角色的年轻版「朱莉」，因其神似的眼神和出色的演技而备受关注。此后，她陆续参演了多部影视作品，包括ViuTV电视剧《假设性无罪》，TVB剧集《香港爱情故事》、《婚后事》、《法证先锋V》等，不断挑战自我，磨练演技，直至近年接拍《新闻女王》及《新闻女王2》演技备受肯定。

相关阅读：新闻女王2丨佘诗曼化身记者空降《娱乐新闻台》 吴业坤于电视城质问路过前辈 激怒王敏奕：冇礼貌

TVB颁奖礼2025丨王敏奕与曾国祥低调结婚

王敏奕与导演曾国祥于2019年结束了长达六年的爱情长跑，在日本举行了浪漫的婚礼。两人婚后生活虽然低调，但感情一直稳定甜蜜。尽管曾因工作分隔两地，但感情依旧。她曾在访问中表示，视丈夫为「紧密的队友」，在忙碌的工作中互相扶持。

TVB颁奖礼2025丨王敏奕成为曾志伟新抱

作为香港娱乐圈大哥大曾志伟的新抱，王敏奕坦言这个身份曾为她带来一定的压力，曾介意努力被别人的说话抹杀。不过，随著时间的推移，她已能坦然面对外界的目光，并表示会用自己的努力来证明实力。她曾在访问中透露，老爷曾志伟非常忙碌，希望他能多加休息，言语间流露出对家人的关心。对于被称为「曾志伟新抱」，王敏奕表示并不介意，认为这是一个事实。她更希望大家能记住她作为一名演员的身份，并期待有朝一日能成为老公曾国祥镜头下的女主角。此次凭借《新闻女王2》获得「最佳女配角」提名，无疑是对王敏奕多年来努力的肯定。