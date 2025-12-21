姜涛获林青霞亲临睇骚赞前途无量 向Gareth. T即场邀歌 深情剖白曾受情绪主导自己

MIRROR成员姜涛《KEUNG TO“LAVA”LIVE 2025》演唱会现正于亚博举行，昨晚第4场获「大美人」林青霞亲临捧场，林青霞在社交网分享与姜涛合照，相中见林青霞笑容灿烂，保养得宜。林青霞非常欣赏后辈姜涛，去年慈善晩宴她点名与姜涛合唱张国荣《明星》而结缘，昨晚她欣赏演唱会后贴文大赞:「这位是去年跟我一起合作『脑智同护』公益活动的偶像歌手姜涛。他的真诚、善良和努力，令到公众都爱他、支持他。今晚去欣赏他的演唱会，观众席人山人海，座无虚席，在此祝福他一切顺利！前途无量！」

只有共生才可变成better man

此外，昨晚演唱会请来Gareth. T汤令山担任表演嘉宾，姜涛搞笑地戴上黑超配合Gareth. T造型，2人合唱《用背脊唱情歌》，姜涛大赞此歌是他今年心目中最喜爱的一首歌，问对方究竟经历了甚么才可以写出这首歌，更趁机向对方邀歌，笑问:「你好似有一排冇写歌俾我？」姜涛又称虽然私下没太多交流，但有些事好想用歌去达，Gareth即明他想要甚么，每次都给他很多新冲击。两人拥抱后，Gareth T独唱《去北极忘记你》。其后，姜涛深情剖白内心的他，他指歌曲《寂寞圆舞》是过去一年的自我对话，姜涛一直有分姜涛A、姜涛B，姜涛A不是大家在台上见到那个他，只会出现在离开舞台的时候，花姐成日话顶唔顺，就是姜涛呢一面，是任性、直率的一个人，受情绪主导自己，没真正同自己沟通，过去几年受他主导好多情绪，伤害了好多身边重视的人。至于姜涛B是一个好懂事、好理性的人，他渐领悟到不需要两个对立，需要他们共生，只有共生才可变成一个better man。



