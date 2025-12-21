蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？

现年34岁的视后蔡思贝近年剧集产量大减，对上一套担正女主角的剧集已经是2023年开拍、2024年播出的《飞常日志》，早前她自荐成功有份拍周星驰电影《女足》，但至今仍未知电影制作进度。近2年未拍戏的她日前在IG分享入场支持前辈张继聪新作《金童》，透露被途人关心「你仲有冇拍嘢啊」，罕有剖白心声！

蔡思贝内地观众缘欠佳

蔡思贝自学历争议，以及与人夫王浩信传绯闻，形象受损成为「最不受欢迎视后」，疑因此导致她在内地观众缘欠佳，每次有新剧或节目播出都被内地网民嫌弃。由于近年TVB与内地平台有不少合拍剧，外界猜测TVB是否顾忌蔡思贝在内地缺观众缘而久未安排她开工，早前连《飞常日志2》都未见她的身影。加上有传她获猛人照顾，疑似准备嫁人，种种传闻令外界都很好奇她在事业上的计划。而早前蔡思贝曾强调仍是单身，但身边的确有追求者。

蔡思贝：唔会放弃

日前，蔡思贝在IG上载多张照片，并发长文力撑张继聪主演的新电影《金童》。她在文中除了大赞张继聪是一位乐于助人的前辈，是「有heart又有实力」的演员外，更在文末感触地写道：「今日喺街度有人问我，思贝，你仲有冇拍嘢啊？我话，当然有啦！因为我都系唔会放弃的。我希望不久将来好快再喺电影世界再碰上！」这番话被网民解读为她对近来种种传闻的回应，似乎在向大家派定心丸，表示自己并未放弃演艺事业。

蔡思贝晒戏飞力证热爱电影

在蔡思贝的帖文中，她分享了一张独自去看电影《金童》的自拍，相中她戴著帽子，用戏票遮著半边脸，显得相当低调。她表示早前因为身在美国错过了首映礼，回港立马入场支持：「终于，今日一个人，可以全神贯注投入去睇呢套戏」。她又上载了昔日与张继聪出席金像奖颁奖典礼的合照，忆述当年入行第一部电影便与对方合作，多年来一直得到他的鼓励。从帖文的字里行间，可以看出蔡思贝对演艺工作的热爱，以及对前辈提携的感恩。尽管负面传闻满天飞，但她选择以正面态度回应，并强调自己不会放弃，不少网民都留言鼓励她，希望早日看到她拍新作品。

