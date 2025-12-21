Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

风华背后｜蔡少芬中环拍外景紧张背对白 王丹妮律师造型初曝光与前夫黄宗泽对簿公堂

影视圈
更新时间：14:15 2025-12-21 HKT
发布时间：14:15 2025-12-21 HKT

由汪明荃、蔡少芬、朱茵及黄宗泽等主演的邵氏剧集《风华背后》正拍摄得如火如荼，昨日（20日）剧中主要演员齐集中环为该剧开工，拍摄一场蔡少芬与朱茵姊妹争产戏。

中环拍外景大批途人围观

昨日下午，汪明荃、蔡少芬、朱茵、黄宗泽、谭俊彦、郑希怡、林恺铃、苏丽珊及涂毓麟等在中环终审法院大楼外拍摄《风华背后》，吸引大量途人围观，而为免影响拍摄进度，工作人员亦在现场控制人群。虽然现身的全是剧中的主要演员，说到最惊喜，相信是被黄宗泽亲自钦点做其「律师前妻」的王丹妮莫属，除了因为她甚少拍剧之外，自揭盅她饰演黄宗泽前妻后，这次是她首度公开以律师造型现身。

当天拍摄之剧情讲述王丹妮代表朱茵律师团队，与黄宗泽代表的蔡少芬团队打官司争产，而律师Look上阵的王丹妮亦如黄宗泽所言，够晒霸气，甚有台型，就连围观的途人也大赞有型。在她与黄宗泽拍摄一场进入大楼的戏份，未埋位前他们与工作人员有讲有笑，一开拍就即时变得貌合神离，非常好戏。

拍完与王丹妮的戏份后，黄宗泽即准备跟汪明荃（阿姐）、谭俊彦及苏丽珊等拍摄家族见记者的场面，这次是汪阿姐相隔11年再拍剧，剧组亦十分体贴地安排凳让她坐着等候，期间黄宗泽一见汪阿姐就不时做出鬼马表情𠱁阿姐开心，他又跟谭俊彦和苏丽珊等人亦不时讲笑，气氛轻松。至于身为争产主角，即汪阿姐两个女儿的蔡少芬、朱茵随后亦出现，染了一头红髪，身穿鲜红色长外套的蔡少芬在众人中非常突出，不过她就似乎颇为紧张，未拍摄前不停拿着剧本狂背。一班好戏之人让拍摄非常顺利。完成工作后，一众工作人员亦趁机跟他们一起影合照。

