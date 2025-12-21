Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

193唔避嫌爆绯闻女友Candy系毒L 火灾后帮手搬运物资 懒理道德批判做自己｜名人杂志

影视圈
更新时间：17:45 2025-12-21 HKT
发布时间：17:45 2025-12-21 HKT

现年35岁的ERROR成员193（郭嘉骏）早前被爆跟细他13年的COLLAR成员Candy（王家晴）秘挞10个月，二人因合作综艺节目《公司逼我打篮球》而擦出爱火，193不时做柴可夫司机管接管送，对女方呵护备至，事件曝光后，男方更在社交网分享与Candy合唱新歌《你的名字 我的圣诗》的宣传片。最近193接受访问，他除亲解新歌找来少爷占填词的原因，又不避嫌大谈绯闻女友Candy ，直指对方是「毒L」，更透露大埔宏福苑五级火灾后心情。

撰文：CLC、TYG、摄影：林宾尼

无限次改词

193的新歌《你的名字 我的圣诗》，灵感来自「圣诗」本是赞颂上帝，但其实是玩字谐音来赞美自己心爱的人，而这首歌由少爷占操刀填词，193说邀请少爷占时，对方亦爽快一口答应。193自少听少爷占的电台节目及广播剧长大，一直视对方为偶像，二人先后曾于商台及《Chill Club》节目合作，今次第三度合作、一起打造这首圣诞歌，然而填词过程充满变化，193在故事上不时充斥不同的想法，在无限次修改版本后，从忧伤改到甜蜜再到带点「曳味」的爱情故事，最后决定以简单直白方式表达「钟意你就一世」，促成了这首冧歌。

193受访时谈近况。
193受访时谈近况。
新歌《你的名字 我的圣诗》玩「圣诗」谐音，赞美自己心爱的人。
新歌《你的名字 我的圣诗》玩「圣诗」谐音，赞美自己心爱的人。
《你的名字 我的圣诗》MV中193饰演车房仔，大玩一镜到底拍摄手法，更「自肥」安排咗四位女主角。
《你的名字 我的圣诗》MV中193饰演车房仔，大玩一镜到底拍摄手法，更「自肥」安排咗四位女主角。

不婚主义者

谈到爱情观，193直言年少时不会想太多，喜欢就一起，但长大后就会比较多顾虑：「大个开始谂多咗嘢，会唔会hurt到人呢？一齐咗之后又会唔会有好多唔开心嘅嘢发生呢？」他更直认是不婚主义者：「我冇乜特别结婚概念，由细到大都觉得你钟意一个人可以有至死不渝嘅爱情，可以一世，但系未必一定要结婚。虽然结婚系一个承诺，但系咪需要呢个承诺去guarantee呢！」他认为结婚是一个法律效力：「可能共同买一层楼需要写对方个名，可能真系生咗个仔，唔能够个仔同个老师讲、呢个系我妈咪个男朋友，如果冇呢啲周详计划，我又冇乜特别谂结婚，觉得一齐开心就够。」

193是不婚主义者？
193是不婚主义者？

恨出「曳歌」

193的另一偶像是陈冠希，一直希望模仿对方创作叛逆的「曳歌」，如《坏孩子的天空》、《极爱自己》等，他坦言将来想造一首「可惜的爱情」为主题的歌曲。谈到今次MV中193饰演车房仔，大玩一镜到底拍摄手法，而为增加流量更「自肥」亲自拣选四位女主角。他指拍摄一镜到底的MV时，曾参考G-Dragon的MV作为灵感来源，但由于自己的budget有限，所以仅以车房作拍摄场地。193坦言一镜到底拍摄绝不容易，很多剧情是现场即时度出来的，他感激四位女主角非常专业，由试位到拍摄几乎拍了十次才成功收货。

193一直希望模仿偶像陈冠希，创作叛逆的「曳歌」。
193一直希望模仿偶像陈冠希，创作叛逆的「曳歌」。
193揾嚟一班朋友帮忙合唱新歌《你的名字 我的圣诗》兼拍片，包括MIRROR成员Frankie。
193揾嚟一班朋友帮忙合唱新歌《你的名字 我的圣诗》兼拍片，包括MIRROR成员Frankie。

小聪明浪漫

新歌属浪漫情歌，至于现实中193是否一位浪漫型恋人？他搞笑自爆自己爱走小聪明：「我觉得做咁多嘢好老土，我系实际派，送只戒指俾你可能开心过我织条颈巾俾你。我记得以前试过扮自己织颈巾同折星星，其实系喺文具舖买、扮自己折，系走小聪明。以前好钟意喺星星纸条入面写啲字先折，我会写五粒，其他𠮶100粒就买，跟住沟匀放入透明樽。」

193自认在爱情中喜欢耍小聪明。
193自认在爱情中喜欢耍小聪明。

大谈绯闻女友

193早前被爆情陷师妹COLLAR成员Candy，更被拍到做「柴可夫」接Candy收工后，孖住去尖沙咀打边炉，193就大爆Candy是「毒L」：「其实我成日打边炉，我都唔系第一次同佢打边炉，但系唔知点解𠮶次会俾人讨论。因为我同佢系一班common friend，而且佢系一个毒L，比较少啲朋友（边个佢呀？）Candy系比较少朋友，佢系自认冇乜朋友。」他指肥仔（梁业）、造型师等都是大家的共同朋友，而他为节省时间，向来比较喜欢将不同圈子的朋友约埋一齐食饭。

问到向来敢言爱交际的193有否改变到「毒L」 的Candy？他说：「其实人系需要朋友，但系唔需要咁多，一、两个知心嘅可能就够，每个人唔同，可能佢就系唔需要咁多无谓嘅朋友，可能佢又冇乜主动去交流？唔肯定。佢系不嬲承认自己唔多朋友，咁冇所谓，咪一班friend一齐玩啫。」

被爆秘挞后，193分享与Candy合唱新歌的片段。
被爆秘挞后，193分享与Candy合唱新歌的片段。
193同Candy因合作综艺节目《公司逼我打篮球》而擦出爱火。
193同Candy因合作综艺节目《公司逼我打篮球》而擦出爱火。

预告宣传片嘉宾

193最近找来不少好友合作为其新歌拍摄宣传片，而打头阵就是绯闻女友Candy ，他指都有找MV中的女主角一齐拍片，但因大埔宏福苑火灾事件，所以延迟未录，更透露嘉宾名单，「都录咗10段以上，有Candy嘅队友、演员、香港史上第一位电影演员，咩人都有，我想揾唔同界别嘅人，都想揾吓啲YouTuber去拍，可能啲人都会surprise。本身谂住系由12月1号开始，每日倒数拍24段，去到平安夜就完，用reels同大家倒数，但依家有好多事影响咗，未有好周全嘅计划，可能过咗圣诞我仲post紧。」

193最后新闻多多。
193最后新闻多多。
ERROR队友阿Dee都有帮193谷新歌《你的名字 我的圣诗》，两人更以搞笑角度拍片。
ERROR队友阿Dee都有帮193谷新歌《你的名字 我的圣诗》，两人更以搞笑角度拍片。

当AI系人生导师

谈到大埔宏福苑五级火灾，193坦言自己的心情亦受到影响，而在事发当晚他亦有到现场帮手搬运物资，希望用自己仅余影响力令更多人伸出援手。日前，有网民就多个庆祝活动因火灾而取消提出质疑，193亦有感而发，又向AI探讨相关问题，并认为不应该再沉溺在不开心的氛围中：「我一直反思紧，究竟我拍咗嘅片，宣传访问继唔继续呢？头几日真系唔适合咁做，一定好多道德批判，但我觉得依家开始系要，我哋艺人系娱乐人，喺大家唔开心时、睇我哋可以有1分钟嘅放松，我就谂其实系咪要理咁多世间道德批判呢？点都会有人批判你。」他更透露自己经常与AI倾偈，大赞AI是他的人生导师。

直认经常与AI倾偈，大赞AI是人生导师。而今年ERROR没有出歌，193以个人名义参战叱咤。
直认经常与AI倾偈，大赞AI是人生导师。而今年ERROR没有出歌，193以个人名义参战叱咤。

个人名义参战叱咤

今年193将以个人名义参加1月1日的叱咤颁奖礼，他坦言ERROR今年没有出歌，但就预告四子已经录制新歌，计划下年推出。而自己以solo歌手身份出席颁奖礼，他表示：「因为呢个颁奖礼系我由细睇到大，就算坐喺台下边我都觉得好满足。人哋肯俾机会我去坐，点解我唔去坐呢……所以我就同公司讲就算ERROR唔去，我觉得我自己都要去。」

193预告ERROR四子已经录制新歌。
193预告ERROR四子已经录制新歌。

Make up︰Cori Wong@Annie G. Chan Makeup Centre
Hair stylist︰Man Chan@CHIC PRIVATE i salon

Cardigan from theworldisyouroyster@theworld_is_youroyster
Shirt from Yohji Yamamoto@yohjiyamamotoofficial
Pants from Isabel Marant@isabelmarant

场地︰@212studio.venue

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
21小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
6小时前
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
3小时前
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
7小时前
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
影视圈
8小时前
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
影视圈
2小时前
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
22小时前
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧｜Juicy叮
时事热话
7小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
5小时前