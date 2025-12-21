193唔避嫌爆绯闻女友Candy系毒L 火灾后帮手搬运物资 懒理道德批判做自己｜名人杂志

现年35岁的ERROR成员193（郭嘉骏）早前被爆跟细他13年的COLLAR成员Candy（王家晴）秘挞10个月，二人因合作综艺节目《公司逼我打篮球》而擦出爱火，193不时做柴可夫司机管接管送，对女方呵护备至，事件曝光后，男方更在社交网分享与Candy合唱新歌《你的名字 我的圣诗》的宣传片。最近193接受访问，他除亲解新歌找来少爷占填词的原因，又不避嫌大谈绯闻女友Candy ，直指对方是「毒L」，更透露大埔宏福苑五级火灾后心情。

撰文：CLC、TYG、摄影：林宾尼

无限次改词

193的新歌《你的名字 我的圣诗》，灵感来自「圣诗」本是赞颂上帝，但其实是玩字谐音来赞美自己心爱的人，而这首歌由少爷占操刀填词，193说邀请少爷占时，对方亦爽快一口答应。193自少听少爷占的电台节目及广播剧长大，一直视对方为偶像，二人先后曾于商台及《Chill Club》节目合作，今次第三度合作、一起打造这首圣诞歌，然而填词过程充满变化，193在故事上不时充斥不同的想法，在无限次修改版本后，从忧伤改到甜蜜再到带点「曳味」的爱情故事，最后决定以简单直白方式表达「钟意你就一世」，促成了这首冧歌。

193受访时谈近况。

新歌《你的名字 我的圣诗》玩「圣诗」谐音，赞美自己心爱的人。

《你的名字 我的圣诗》MV中193饰演车房仔，大玩一镜到底拍摄手法，更「自肥」安排咗四位女主角。

不婚主义者

谈到爱情观，193直言年少时不会想太多，喜欢就一起，但长大后就会比较多顾虑：「大个开始谂多咗嘢，会唔会hurt到人呢？一齐咗之后又会唔会有好多唔开心嘅嘢发生呢？」他更直认是不婚主义者：「我冇乜特别结婚概念，由细到大都觉得你钟意一个人可以有至死不渝嘅爱情，可以一世，但系未必一定要结婚。虽然结婚系一个承诺，但系咪需要呢个承诺去guarantee呢！」他认为结婚是一个法律效力：「可能共同买一层楼需要写对方个名，可能真系生咗个仔，唔能够个仔同个老师讲、呢个系我妈咪个男朋友，如果冇呢啲周详计划，我又冇乜特别谂结婚，觉得一齐开心就够。」

193是不婚主义者？

恨出「曳歌」

193的另一偶像是陈冠希，一直希望模仿对方创作叛逆的「曳歌」，如《坏孩子的天空》、《极爱自己》等，他坦言将来想造一首「可惜的爱情」为主题的歌曲。谈到今次MV中193饰演车房仔，大玩一镜到底拍摄手法，而为增加流量更「自肥」亲自拣选四位女主角。他指拍摄一镜到底的MV时，曾参考G-Dragon的MV作为灵感来源，但由于自己的budget有限，所以仅以车房作拍摄场地。193坦言一镜到底拍摄绝不容易，很多剧情是现场即时度出来的，他感激四位女主角非常专业，由试位到拍摄几乎拍了十次才成功收货。

193一直希望模仿偶像陈冠希，创作叛逆的「曳歌」。

193揾嚟一班朋友帮忙合唱新歌《你的名字 我的圣诗》兼拍片，包括MIRROR成员Frankie。

小聪明浪漫

新歌属浪漫情歌，至于现实中193是否一位浪漫型恋人？他搞笑自爆自己爱走小聪明：「我觉得做咁多嘢好老土，我系实际派，送只戒指俾你可能开心过我织条颈巾俾你。我记得以前试过扮自己织颈巾同折星星，其实系喺文具舖买、扮自己折，系走小聪明。以前好钟意喺星星纸条入面写啲字先折，我会写五粒，其他𠮶100粒就买，跟住沟匀放入透明樽。」

193自认在爱情中喜欢耍小聪明。

大谈绯闻女友

193早前被爆情陷师妹COLLAR成员Candy，更被拍到做「柴可夫」接Candy收工后，孖住去尖沙咀打边炉，193就大爆Candy是「毒L」：「其实我成日打边炉，我都唔系第一次同佢打边炉，但系唔知点解𠮶次会俾人讨论。因为我同佢系一班common friend，而且佢系一个毒L，比较少啲朋友（边个佢呀？）Candy系比较少朋友，佢系自认冇乜朋友。」他指肥仔（梁业）、造型师等都是大家的共同朋友，而他为节省时间，向来比较喜欢将不同圈子的朋友约埋一齐食饭。

问到向来敢言爱交际的193有否改变到「毒L」 的Candy？他说：「其实人系需要朋友，但系唔需要咁多，一、两个知心嘅可能就够，每个人唔同，可能佢就系唔需要咁多无谓嘅朋友，可能佢又冇乜主动去交流？唔肯定。佢系不嬲承认自己唔多朋友，咁冇所谓，咪一班friend一齐玩啫。」

被爆秘挞后，193分享与Candy合唱新歌的片段。

193同Candy因合作综艺节目《公司逼我打篮球》而擦出爱火。

预告宣传片嘉宾

193最近找来不少好友合作为其新歌拍摄宣传片，而打头阵就是绯闻女友Candy ，他指都有找MV中的女主角一齐拍片，但因大埔宏福苑火灾事件，所以延迟未录，更透露嘉宾名单，「都录咗10段以上，有Candy嘅队友、演员、香港史上第一位电影演员，咩人都有，我想揾唔同界别嘅人，都想揾吓啲YouTuber去拍，可能啲人都会surprise。本身谂住系由12月1号开始，每日倒数拍24段，去到平安夜就完，用reels同大家倒数，但依家有好多事影响咗，未有好周全嘅计划，可能过咗圣诞我仲post紧。」

193最后新闻多多。

ERROR队友阿Dee都有帮193谷新歌《你的名字 我的圣诗》，两人更以搞笑角度拍片。

当AI系人生导师

谈到大埔宏福苑五级火灾，193坦言自己的心情亦受到影响，而在事发当晚他亦有到现场帮手搬运物资，希望用自己仅余影响力令更多人伸出援手。日前，有网民就多个庆祝活动因火灾而取消提出质疑，193亦有感而发，又向AI探讨相关问题，并认为不应该再沉溺在不开心的氛围中：「我一直反思紧，究竟我拍咗嘅片，宣传访问继唔继续呢？头几日真系唔适合咁做，一定好多道德批判，但我觉得依家开始系要，我哋艺人系娱乐人，喺大家唔开心时、睇我哋可以有1分钟嘅放松，我就谂其实系咪要理咁多世间道德批判呢？点都会有人批判你。」他更透露自己经常与AI倾偈，大赞AI是他的人生导师。

直认经常与AI倾偈，大赞AI是人生导师。而今年ERROR没有出歌，193以个人名义参战叱咤。

个人名义参战叱咤

今年193将以个人名义参加1月1日的叱咤颁奖礼，他坦言ERROR今年没有出歌，但就预告四子已经录制新歌，计划下年推出。而自己以solo歌手身份出席颁奖礼，他表示：「因为呢个颁奖礼系我由细睇到大，就算坐喺台下边我都觉得好满足。人哋肯俾机会我去坐，点解我唔去坐呢……所以我就同公司讲就算ERROR唔去，我觉得我自己都要去。」

193预告ERROR四子已经录制新歌。

Make up︰Cori Wong@Annie G. Chan Makeup Centre

Hair stylist︰Man Chan@CHIC PRIVATE i salon

Cardigan from theworldisyouroyster@theworld_is_youroyster

Shirt from Yohji Yamamoto@yohjiyamamotoofficial

Pants from Isabel Marant@isabelmarant

场地︰@212studio.venue