80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队

65岁的蔡枫华近日举行「蔡枫华深爱真情演唱会」，有观众将他的表演片段上载至抖音及Threads等社交平台，随即引发网民热烈讨论。然而，大家的焦点除了重温其经典金曲，更多是落在他今非昔比的身形上。从网上流传的影片可见，蔡枫华身穿浅色西装外套，在台上深情献唱其代表作《倩影》。不过，不少网民留意到他身形明显发福不少，出现了显眼的大肚腩，体态与年轻时的情歌王子形象大相径庭。

发福蔡枫华歌声仍有吸引力

帖文下的留言反应两极，部分网民对他的身形变化感到惊讶，直言「首要系减肥」、「好似谭咏麟--个肚腩」，甚至形容他「珠圆肉润」、「惨不忍睹」。但亦有忠实歌迷力撑偶像，认为歌声最重要，留言表示：「其实佢只系外型改变咗，佢把靓声同歌唱技巧依然系当年高水准」、「人还活著，身体健康已经很好了」。更有歌迷重提其演艺生涯的起落，感叹：「可惜，一代音乐人才，就这样被毁了。」

蔡枫华曾被质疑暗讽张国荣

网民的感叹，不禁令人回想起蔡枫华事业上的重大转捩点。在1985年《劲歌金曲》第二季季选颁奖礼上，当公布张国荣入选歌曲时，身为主持人的蔡枫华在台上说了一句：「一刹那嘅光辉未必系永恒。」此言论在当时被外界解读为妒忌及暗讽张国荣，引起轩然大波，更传他因此被雪藏，原本如日中天的演艺事业从此一落千丈。蔡枫华曾大减工作量避风头，但始终未能令大众淡忘此事，他为生计曾做辅警，但有传他难忍工作时被人在背后评论，最终辞职，全面重返演艺圈。

蔡枫华曾澄清非针对张国荣

多年来，蔡枫华在不同场合多次就当年的「失言风波」作出澄清。他解释当时的言论只是有感而发，慨叹歌手生涯的变幻无常，绝非针对任何人，更不是攻击张国荣。他表示自己与张国荣私下是朋友，对这场持续多年的误会深感无奈。

虽然历尽事业起跌，身形亦不复当年，但蔡枫华的歌声依然陪伴著一代香港人成长。今次演唱会的片段在网上引起广泛回响，证明他的经典金曲仍然深入民心。