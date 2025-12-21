Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰

影视圈
更新时间：11:00 2025-12-21 HKT
发布时间：11:00 2025-12-21 HKT

现年51岁的1999年香港小姐冠军郭羡妮（Sonija），被誉为「最美港姐」之一，自2011年下嫁内地武术指导朱少杰后，便逐渐淡出幕前，专心相夫教女。早前她支持好友潘绍聪的舞台剧时，被网民拍下照片，指其脸型变得怪异，腮骨与下巴几乎连成一直线，戏称为「正方形脸」，女神形象一度受到质疑。正当外界议论纷纷之际，郭羡妮在近日于社交平台激罕上传了两张性感美照，以行动完美反击，她判若两人状态大勇，又高贵又性感。

郭羡妮仙气颜值巅峰

从最新的照片可见，郭羡妮悉心打扮，化上精致无瑕的妆容，配上一头飘逸的波浪长发，女人味十足。在柔和的光线下，她对著镜头浅浅微笑，一双电眼充满灵气。最令人惊艳的是，她皮肤紧致饱满，脸上看不到一丝皱纹，岁月仿佛从未在她脸上留下痕迹。早前被指的「正方形脸」完全消失，取而代之的是线条柔和的完美鹅蛋脸，五官立体，颜值重回巅峰，力证「靓样」从未崩坏。
相关阅读：51岁前TVB花旦面形突变「起晒角」！脸颊离奇肿胀惹网民感叹美貌难比当年 早前传婚变大动作回应

郭羡妮中门大开晒身材

除了美貌令人赞叹，郭羡妮的身材更是让网民热烈讨论。她穿上一袭银色闪烁的晚装长裙，设计中门大开，大方展示其傲人身材，性感指数爆灯。裙子的贴身剪裁，将她保养得宜的S形曲线完美勾勒出来，完全看不出已为人母。其丰富的上围在晚装衬托下更显吸睛，举手投足间散发出成熟女性的自信与魅力，性感得来又不失高贵，不少网民留言大赞「女神回来了」、「这身材太不科学」、「美若天仙」。

相关阅读：郭羡妮晒女儿近照谈婚变传言 认与老公分隔两地：没有可能抽时间回来陪我们

