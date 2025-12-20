Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jennie@BLACKPINK与两旧爱G-Dragon及Kai@EXO现身MMA IVE摘下最佳女团 BOYNEXTDOOR捧走最佳男团

影视圈
更新时间：21:45 2025-12-20 HKT
发布时间：21:45 2025-12-20 HKT

「第17届Melon音乐颁奖礼」（MMA）今日在仁川举行，男团BIGBANG队长G-Dragon与旧爱BLACKPINK成员Jennie同场，她又与另一旧爱EXO成员Kai险擦肩而过。Jennie行红地毯后并未受访，巧合的是，之后到EXO踏上红地毯，成员Kai与Jennie差点擦肩而过。出席颁奖礼的还有团体aespa、IVE、RIIZE、ALLDAY PROJECT等。

GD望明年拿团体奖

GD获颁Top 10歌手奖外，又赢得最佳男Solo、唱作歌手、Million Top 10等4奖，他拿男Solo时，表示希望明年可拿团体奖，「好像是第一次拿下这个奖，再次感谢我的歌迷。明年⋯⋯想拿团体奖，顿时多了这个野心。」Jennie与队友Rosé、aespa、IVE、BOYNEXTDOOR、RIIZE、NCT WISH、PLAVE及林英雄同夺「Top 10歌手奖」。

aespa获全球艺人奖

大热女团IVE再摘下最佳女团、Million Top 10奖，最佳男团由BOYNEXTDOOR捧走，ALLDAY PROJECT则封年度新人、KillKill获颁最佳MV。女团aespa获Top 10歌手外，再获全球艺人奖，成员宁宁因感冒未有行红地毯，但在颁奖礼尾声时，她现身拿奖及与队友演出。

