金宇彬、申敏儿今结婚  模范情侣漫天飞雪婚照曝光  一人曾患癌挨35次放射性治疗

更新时间：19:00 2025-12-20 HKT
发布时间：19:00 2025-12-20 HKT

韩星申敏儿与金宇彬被誉为演艺圈「模范情侣」，他们将于当地时间今晚6时在首尔中区新罗酒店举行非公开婚礼，由金宇彬多年好友李光洙担任。今日，双方的公司AM娱乐首度公开二人的婚照，他们在漫天飞雪的背景下拍摄，金宇彬与申敏儿脸上露出幸福笑容，非常浪漫。

申敏儿金宇彬捐3亿韩圜

公司再发文：「今日，演员申敏儿与金宇彬将举行婚礼，衷心感谢大家对这对新人在人生珍贵起点所送上的温暖祝福与支持。」公司又公布申敏儿与金宇彬近日向韩林烧伤基金会、首尔峨山医院及Good Neighbors等多个慈善团体捐款，合计金额高达3亿韩圜（约160万港元），再度低调行善。

相关阅读：金宇彬公开手写信宣布与申敏儿结婚 12.20举办婚礼 结束10年爱情长跑

金宇彬曾患鼻咽癌

金宇彬与申敏儿于2015年承认恋情，2017年5月，金宇彬确诊罹患鼻咽癌，期间经历了3次抗癌与35次放射性治疗，女友申敏儿一直陪伴在身边。抗癌成功后，金宇彬于2020年复出演艺圈。

相关阅读：拍拖10年修成正果 金宇彬下月娶申敏儿

