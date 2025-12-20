Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

G-Dragon分享MAMA花絮片段 因大埔火灾修改整个歌单 回应网民批评演出失准

影视圈
更新时间：16:15 2025-12-20 HKT
发布时间：16:15 2025-12-20 HKT

韩国天王兼BIGBANG队长G-Dragon（GD）昨晚在官方频道分享上月29日在香港出席MAMA颁奖礼的花絮片段。片段一开始有他与同事开会讨论在MAMA演出甚么歌曲，他原本计划以《Too Bad》作结尾，之后他再公开与舞蹈员彩排舞蹈的片段，并写上11月25日是最后舞蹈彩排的日子。

G-Dragon特意用雏菊作舞台背景

同晚，GD乘坐私人飞机出发到香港，他在机上指去年在MAMA上，有队友的陪伴，今年会否感紧张？就要在现场才知道。之后片段播出他在酒店看着香港大埔宏福苑大火的新闻，并直言：「发生如此坏的情况，我不能够表演。我该怎样做？这个时候不适合Break Dance或我安排好的类似表演。」之后见他到启德主场馆彩排，但他不断拧头表达不满，并叹气称：「如果颁奖礼不进行，我认为很合理。我不知道怎样做才是好，我很矛盾。」当日彩排后，GD决定修改整个歌单。

然后是GD于上月29日、MAMA举行第2日前，他在台上彩排，并改以《Untitled, 2014》作结，又指会用fans为他制作的雏菊标志作为舞台背景，他称有「悼念」之意。最后他谈到他最不喜欢的情况，「即使你做得很好，你都只是留在原点，大众不会原谅你。」似在回应网民在MAMA后批评GD的演出。

