曾展望想与叶蒨文攞「飞跃」奖 自爆开多个帐户撑女友 避谈猪笼入水：希望继续多接Job

影视圈
更新时间：21:15 2025-12-19 HKT
发布时间：21:15 2025-12-19 HKT

曾展望与女友叶蒨文双双入围「飞跃进步男、女艺员」10强，他们表示开心又感恩，并对得奖有信心，如果一起获奖，意义更大，但明白奖项不能由自己控制，而且对手都很出色，就算是其他人获奖也会感到高兴。

叫齐亲友开户投票撑男友

问曾展望、叶蒨文如何拉票？曾展望表示每次见到人都会呼吁对方投自己及女友一票，自爆开了多一个帐户投票给女友，叶蒨文则笑言会找所有亲友一起开户投票支持男友。他们凭《女神配对计划》人气急升令工作量激增，问到今年是否猪笼入水？曾展望表示没有留意银行户口数字进帐，只看自己有否进步，希望继续多接工作。

