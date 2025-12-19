曾展望想与叶蒨文攞「飞跃」奖 自爆开多个帐户撑女友 避谈猪笼入水：希望继续多接Job
更新时间：21:15 2025-12-19 HKT
发布时间：21:15 2025-12-19 HKT
发布时间：21:15 2025-12-19 HKT
曾展望与女友叶蒨文双双入围「飞跃进步男、女艺员」10强，他们表示开心又感恩，并对得奖有信心，如果一起获奖，意义更大，但明白奖项不能由自己控制，而且对手都很出色，就算是其他人获奖也会感到高兴。
叫齐亲友开户投票撑男友
问曾展望、叶蒨文如何拉票？曾展望表示每次见到人都会呼吁对方投自己及女友一票，自爆开了多一个帐户投票给女友，叶蒨文则笑言会找所有亲友一起开户投票支持男友。他们凭《女神配对计划》人气急升令工作量激增，问到今年是否猪笼入水？曾展望表示没有留意银行户口数字进帐，只看自己有否进步，希望继续多接工作。
最Hit
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
2025-12-18 21:50 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
2025-12-18 17:15 HKT