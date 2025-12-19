马赛离巢10年重返TVB！曾因同性桃色丑闻绝迹幕前 自爆入行前已是无线员工

前香港小姐季军马赛（现名马菀迎）近日突然现身TVB电视城，并在IG分享了一段「回娘家」的影片，直言勾起她不少当年追梦的回忆。影片中的她一脸从容，重游这个「梦开始的地方」，除了缅怀过去，更与昔日恩师重逢，场面温馨感人。

马赛重返旧地感触良多

在影片中，马赛表示自己与TVB的缘分深厚，早在2007年、参选港姐前，她就已经在无线电视城的「娱乐新闻台」实习。自2008年选美入行后，这里便承载了她多年的青春与奋斗岁月。时隔超过十年重返旧地，她不禁感叹物是人非，表示见到公司里的巴士、饭堂等场景依旧，让她回忆涌现。

此行的主要目的是探望当年对她照顾有加的监制嘉玲姐，马赛在饭堂与嘉玲姐惊喜重逢，两人激动相拥，她更送上精心准备的礼物，以感谢当年的提携之恩。从她真挚的笑容中，能感受到她对过去充满感恩，似乎已将昔日风波放下。

马赛曾因不雅片丑闻重创事业

马赛入行以来发展平平，许多人都只记得她在2013至2014年间所经历的事业重创。当时，她被爆出与内地女制片人汪子琦的同性恋情，引发轩然大波。其后，网上更流出她在镜头前穿著情趣内衣的不雅影片，其清纯形象一夜崩塌。有指她因连串丑闻导致被TVB无限期「雪藏」，演艺事业直插谷底，最终在2015年约满后黯然离开香港娱乐圈。

马赛为人母后转型做网红

离开TVB后，马赛将事业重心转往内地，并在2019年宣布与圈外男友结婚，同年诞下一名女儿，正式升格为人母。如今的她，已转型为一名网红，经常在小红书及IG等社交平台分享家庭生活、育儿心得及产品，展现出成熟、幸福的模样。