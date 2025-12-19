Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈浚霆突然向古佩玲公开示爱：我都好钟意佢 望情侣档吸金硬抢曾展望叶蒨文饭碗

影视圈
更新时间：18:51 2025-12-19 HKT
发布时间：18:51 2025-12-19 HKT

绯闻男女陈浚霆与古佩玲今日在TVB处境剧《爱•回家之开心速递》宣传活动上表现亲密，不仅全程跷手，访问期间更不时「耍花枪」，互动甜蜜。陈浚霆笑言古佩玲在香港无人照顾，因此大家都特别爱锡她。谈到冬至安排，古佩玲透露或会返回广州与家人共度，而陈浚霆亦已预约对方在一月为他庆祝生日。陈浚霆更自爆早前在广州拍剧时，不时有小朋友拿着与古佩玲的合照跟他说：「好钟意古佩玲姐姐」，他竟口快回应：「我都系！」突然被公开「示爱」，古佩玲坦言反应不过来，甜笑说：「太突然，脑袋一片空白。」

陈浚霆近日入围「飞跃进步男艺员」十强，古佩玲表示已发动全家为他投票。陈浚霆笑说如果得奖，会要求古佩玲与他一同穿三点式庆功，更笑住形容「一个用来观赏，一个用来惊吓」。他提到今年在歌、影、视三方面均有发展，自觉已算「大满贯」，感到非常开心。陈浚霆又表示希望未来能与古佩玲多接「情侣档」工作，笑称曾展望和叶蒨文都做到累了，可以换他们分担下。

