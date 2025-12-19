Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

滕丽名笑言「暂揽替身」等剧迷意愿 袁文杰是否离组未明朗

更新时间：18:15 2025-12-19 HKT
发布时间：18:15 2025-12-19 HKT

TVB处境剧《爱•回家之开心速递》演员今日出席冬至宣传活动，大玩以冬至主题的游戏，并写上心意卡送暖。近期在社交平台发文感谢团队的袁文杰，因而惹来离巢揣测。他今日未现身活动，剧中与他饰演一对的滕丽名解释他可能因档期未能出席。被问到袁文杰是否已离开剧？她笑称：「又唔系嘅……拭目以待，睇下网民想唔想佢返嚟。如果再唔想佢返嚟，咁我就永远揽啲特约，戴住个十字架当系佢，𠵱家暂时揽紧替身。」她强调对方并非离巢，但离组与否则不便多言，仅透露近期曾见他开工，剧情中他将重操故业做特务，观众仍有一集可见到其身影。

周嘉洛睇好罗子溢张振朗夺视帝

同场的周嘉洛凭《痞子无间道》入围台庆颁奖礼「最佳男主角」，滕丽名表明会投票支持。不过周嘉洛对获奖毫无信心，直言：「当然唔会有信心，好多劲敌，大家太出色，真系冇可能系我，轮都唔会轮到我。」他表示会继续以开心乐观心态进步，并透露睇好罗子溢与张振朗，欣赏二人的人品与演技，将把票投给他们。他自评在《痞》剧表现仍有进步空间，相信未来可再提升。

