90年代男神刘锡明22岁女儿罕露面！宣告进军演艺圈立志做「IU 2.0」 将成最强星二代？

影视圈
更新时间：19:00 2025-12-19 HKT
发布时间：19:00 2025-12-19 HKT

经典百老汇音乐剧《巧克力冒险工厂》日前在台北流行音乐中心盛大首演，90年代「情歌王子」刘锡明，也带著他22岁的爱女刘安晴惊喜现身，成为镁光灯焦点。身为「台湾女婿」的他透露，这次为了观摩音乐剧特地带爱女返台。他表示：「真的是活到老学到老，我是来观摩学习的！」尽管自己是学音乐出身，但他坦言音乐剧的难度太高，目前没有计划参与演出。

刘锡明爱女继承衣钵视IU为偶像

跟随父亲脚步，同样对演艺圈抱持憧憬的刘安晴，外型清秀，气质出众。她透露自己曾上过音乐剧相关的表演课程，对于演艺圈的各个领域都充满好奇，希望能像自己的偶像—韩国全方位艺人IU一样，在歌唱、戏剧等方面都能有所发展。

刘锡明对女儿的星路显然已有一番规划，但他明确表示，不会亲自担任女儿的经理人。他认为：「父母的身份应该跟经理人分开，很多东西由别人来教比较好。」一旁的刘安晴也笑著认同：「家人不能一起工作啦！」父女间的好感情溢于言表。

刘锡明曾被封刘德华接班人

刘锡明在90年代初期曾是备受力捧的新星，影视歌三栖发展，凭借《是缘是债是场梦》等畅销金曲红遍香港及台湾，更一度被誉为「刘德华接班人」，前途一片光明。后来，他转往影视圈发展，同样取得亮眼成绩，近年已将事业重心移往中国内地。

刘锡明欣赏周慧敏却被封杀？

刘锡明最为人熟知的新闻，是1990年与周慧敏合作电视剧《乌金血剑》后，在一次访问中单纯表示「很欣赏周慧敏」，却传出这句话意外触怒了当时正与周慧敏发展地下情的倪震。有传倪震利用自家媒体连续多年以「毒瘤明」的恶意称号攻击刘锡明，捏造不实罪名，对其形象造成毁灭性打击，最终迫使刘锡明的演艺事业在香港停摆，不得不转往台湾及中国内地发展，星途大受影响。刘锡明早前曾受访重提当年往事：「我并唔系被封杀，唔可以喺香港系运，𠮶年系94年，甲戌年甲戌月，我自己系甲辰年，系冲大运，一辰冲三戌，所以一冲，就冲去台湾。」

