冯盈盈解释因皮肤敏感缺席台庆 否认因拒拍《一舞倾城》未有新剧 感恩有不同工作预告拍贺年节目

冯盈盈今日（19日）为NMN产品广告拍摄，本身修读营养学的她，笑言今次有机会将提升健康活力产品介绍畀大家，又自爆早前皮肤敏感而未能出席《万千星辉贺台庆》，当时手指有皮肤敏感，9月左右开始有这个问题，幸好面部没有敏感。谈到是否因压力大引起皮肤敏感，她表示工作忙不够休息，医生亦建议她要有足够休息时间。

冯盈盈认剧集未有安排

提到有传因拒拍《一舞倾城》，有份演出的《逆天奇案2》播映后未有新作品。她说：「有少少误会，呢一年多都好感恩好多工作机会，好似之前参与《饮茶》、《剪裁魔法师》、《食好啲》又有拍广告，都有好多唔同工作，所以大家误会咗！」谈到剧集方面，她表示未有安排，但稍后会拍贺年节目。提到TVB现时少开剧，问到演出机会变少？她表示要由公司安排，也承认公司开剧数目的确比以前少，亦相信公司会因应合适角色或岗位去选用艺人

冯盈盈拍内衣广告「大解放」

问到跟TVB是否即将完约，她表示还有几年。另外，提到冯盈盈早前拍摄内衣广告性感「大解放」。她表示是她入行以来第一次拍内衣广告，主要带出健康活力性感，又笑言是史上著最多衫的内衣广告，虽然以时装与内衣配搭，但也展示出自己几Fit的身形。