Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯盈盈解释因皮肤敏感缺席台庆 否认因拒拍《一舞倾城》未有新剧 感恩有不同工作预告拍贺年节目

影视圈
更新时间：17:15 2025-12-19 HKT
发布时间：17:15 2025-12-19 HKT

冯盈盈今日（19日）为NMN产品广告拍摄，本身修读营养学的她，笑言今次有机会将提升健康活力产品介绍畀大家，又自爆早前皮肤敏感而未能出席《万千星辉贺台庆》，当时手指有皮肤敏感，9月左右开始有这个问题，幸好面部没有敏感。谈到是否因压力大引起皮肤敏感，她表示工作忙不够休息，医生亦建议她要有足够休息时间。

冯盈盈认剧集未有安排

提到有传因拒拍《一舞倾城》，有份演出的《逆天奇案2》播映后未有新作品。她说：「有少少误会，呢一年多都好感恩好多工作机会，好似之前参与《饮茶》、《剪裁魔法师》、《食好啲》又有拍广告，都有好多唔同工作，所以大家误会咗！」谈到剧集方面，她表示未有安排，但稍后会拍贺年节目。提到TVB现时少开剧，问到演出机会变少？她表示要由公司安排，也承认公司开剧数目的确比以前少，亦相信公司会因应合适角色或岗位去选用艺人

冯盈盈拍内衣广告「大解放」

问到跟TVB是否即将完约，她表示还有几年。另外，提到冯盈盈早前拍摄内衣广告性感「大解放」。她表示是她入行以来第一次拍内衣广告，主要带出健康活力性感，又笑言是史上著最多衫的内衣广告，虽然以时装与内衣配搭，但也展示出自己几Fit的身形。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
03:11
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
8小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
9小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
8小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
20小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
5小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
「借钱党」荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊连中两元
借钱党荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊「连中两元」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
23小时前