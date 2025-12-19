27岁「东张女神」自拍丰满上围大特写  胸部挂满晶莹汗珠极诱人  嘴唇半张引网民暴动

现年27岁、因主持《东张西望》而人气急升的「东张女神」俞可程，凭借其甜美外貌与火辣身材，一直深受观众喜爱。曾参选香港小姐的她，近年已成为新一代的性感女神代表。向来不吝在社交平台分享生活点滴的她，近日上载了一系列在健身房拍摄的性感美照，大派福利，引发网民热烈讨论。

俞可程健身室性感放题

从俞可程分享的照片中可见，她扎起马尾，专注于各种器械训练。运动过后，她全身香汗淋漓，散发出健康的性感魅力。其中几张照片，俞可程换上不同款式的运动装，包括黑色运动内衣配短裤，以及浅蓝色运动内衣，尽显其玲珑浮凸的好身材。

相关阅读：

俞可程胸部大特写极大胆

当中最大胆、最引人遐思的，莫过于一张由上而下拍摄的胸部大特写。照片中，俞可程身穿浅色运动内衣，丰满的上围一览无遗，而最吸睛的是她胸前和锁骨上挂满的晶莹汗珠，画面极具冲击力。虽然未有完全露出脸庞，但微张的嘴唇，充满无限诱惑，性感指数瞬间爆灯。

俞可程咬唇表情好挑逗

在另一张自拍中，俞可程面对镜头做出甜美又带点挑逗的咬唇表情，湿润的发丝贴在脸颊，电力十足。她更换上一套粉红色上衣配白色短裙的造型，在镜前把玩秀发，展现青春活泼的另一面。俞可程在帖文中语带双关地写下：「This is why I’m hot (just feeling hot)」，风趣地形容自己运动后身体很热，同时也充满自信地展示自己的魅力。

相关阅读：东张女神惊现作呕手震「初老」现象 面色铁青无奈蹲下惹人怜 极低胸战衣浸温泉定惊