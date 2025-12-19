Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

45岁陆诗韵疑爆新恋情  被黑皮褛型男揽爆黐实甜到漏  曾要为男友还巨债情路坎坷

影视圈
更新时间：15:00 2025-12-19 HKT
发布时间：15:00 2025-12-19 HKT

前港姐亚军陆诗韵（Sharon）近年专注从商，于事业发展非常顺利，但感情方面却多年交白卷，她亦曾拍片表示自己「欠了一个膊头」，亦指自己选择男朋友的要求不高，明显却希望拍拖。刚庆祝45岁生日的她，在社交媒体上分享了多张庆生照片，其中几张与一位黑皮褛型男的亲密合照，引起网民热烈讨论，疑似爆出新恋情！

陆诗韵遭皮褛型男揽爆

从照片中可见，寿星女陆诗韵状态大勇，容光焕发，脸上挂著幸福的笑容，可谓春风满面。其中几张照片，一位留著微长发、戴著粗黑框眼镜、身穿型格黑色皮褛的男士，总是在她身旁。在二人合照中，该名型男更用手搭着陆诗韵的香肩，将她拥入怀中，而陆诗韵则手捧生日蛋糕，笑容甜美，两人头靠著头，显得非常亲密。不少网民都大赞二人外型十分合衬，关系不言而喻。而另外到大合照时，该位型男亦总是站在陆诗韵的身旁，俨如男主人般。

相关阅读：44岁未婚前港姐亚军为前度还债曾想自杀  一性格缺憾被父批死冇人要 求偶陷绝路：冇头发都得

陆诗韵曾被父亲批死「冇人要」

事实上，陆诗韵近年不时在网上分享单身生活点滴，坦言「深深感到到孤独，觉得少咗个肩膀」。她更曾拍片自白，指从小就被爸爸说「你咁野蛮，冇人要呀」，她感慨地说：「真系畀佢讲中，我谂佢会觉得好自豪。」但她随即坚强反击：「但我想讲，我唔系冇人要，系我觉得冇咁嘅需要住！」

陆诗韵拣男友「大肚腩」都冇所谓

陆诗韵更曾表示，对未来男友的外表要求极低。她指对方即使「冇头发、大肚腩或者比她矮」也完全不介意，最重要是干净整齐、孝顺、有幽默感，并且懂得主动关心。她对甜蜜的要求亦很简单：「其实一句早晨，每日起身话我听有记得我，我已觉好Sweet。」。

陆诗韵曾为男友还巨债

陆诗韵自2009年离巢后，曾因前男友、马来西亚富商吴铭伟而身负340万巨债，但她凭借个人努力，在一年内还清债务，并创立自己的生意，可谓是逆境重生的女强人。如今事业有成，身边更有型男相伴，相信粉丝们都乐见她找到属于自己的幸福。

相关阅读：42岁前港姐亚军陆诗韵复式豪宅曝光！招呼陌生男子返香闺 曾与富豪相恋常晒富贵生活

