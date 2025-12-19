郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行

现年53岁的乐坛天后郑秀文（Sammi），近年多次开演唱会场场爆满，人气历久不衰，不过早前她就曾因弄伤后腰，要坐轮椅到医院接受医治。近日她于IG表示「整个星期出入医院」，并指这个星期是于「零零碎碎中前行」，而她上载多张照片之中，更见到她眼泛泪光、精神恍惚，状态令人担心。

郑秀文眼泛泪光精神涣散

原来需要到医院治病的并非郑秀文，而是她的母亲。从郑秀文上载的照片可见，连日来为母亲病情而忧心的她，显得相当疲惫。其中一张自拍照中，她虽有化妆，但仍难掩憔悴神色，眼神略带恍惚，更似乎眼泛泪光，看起来心事重重，与平日在舞台上神采飞扬的模样大相迳庭，足见她对母亲的状况是何等「战战兢兢」。

郑秀文亲自下厨煲汤

为了让母亲能尽快康复，郑秀文更亲自下厨，为妈妈煲鱼汤补充营养。她分享了煮食的照片，并写下「战战兢兢，好惊失败唔好饮」，字里行间流露出对母亲的关爱之情。幸好，经过8天的治疗和郑秀文的悉心照料，郑妈妈最终顺利出院。郑秀文亦不忘在社交平台发文感谢医护人员及清洁姨姨的照顾。

郑秀文忧心母亲

这次经历让郑秀文感触良多。她有感而发地表示，这个星期是在「零零碎碎中前行」，每天往返医院，让她不禁反思人生的意义。她写道：「有时静下来都会问自己：人生中最想成为哪个自己？ 什么是最重要？」她坦言，过程中发现自己更重视精神生活，而家人的健康更是无价之宝，远比任何物质生活来得重要。她更提醒大家，在天气幻变的日子要好好照顾家中的老人家。

