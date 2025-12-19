42岁前港姐变精明人妻一家六口外游只花2万！激罕三点式骚Fit爆身材 回流加国转行做地产

现年42岁的2007年港姐冠军张嘉儿（Kayi），与金融才俊Nathan结婚结婚10年，并育有两女，大女刘在芯（Leora）今年9岁，细女刘在懿（Hannah）亦已6岁。随着女儿渐渐长大，近年已回到加拿大温哥华生活，去年更转行做地产经纪，不时在网上分享与女儿的生活点滴，介绍当地社区与粉丝保持互动。张嘉儿日前终有空放松一下，她在IG上载一家人去越南外游的影片，穿上三点式泳衣享受阳光与海滩，大晒Fit爆body！

张嘉儿举家外游花费两万蚊

影片中，张嘉儿穿上彩蓝色的三点式泳衣，外面穿了一件薄薄的蓝色碎花外套，表示身处越南的富国岛，一边行一边介绍当地的酒店，并透露一行6人机票连酒店，只是花费约两万蚊，很便宜，并发文写道：「今次不是介绍温哥华的楼宇，而是分享我在越南富国岛的点滴，希望大家同样喜欢。」片中见她们一家由朝玩都晚，当中张嘉儿一家到沙滩玩乐时，换上白色三点式泳衣的她，即使已是两女之母，身材都依然Fit爆，网民都不禁心心眼。

张嘉儿转战地产界

张嘉儿自当选港姐后在娱乐圈发展，可惜星运平平，婚后淡出幕前，本身拥有中大公共衞生硕士及正面管教认证的她，还不断进修并成为营养学家，同时兼任正面管教工作坊认证讲师，甚至转型做营养界KOL分享育儿心得。张嘉儿近年与家人回流加拿大温哥华生活，并在温哥华当地成为地产经纪，吸金力强，偶尔有工作才回香港。

