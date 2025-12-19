《中3》李金凯大量童年照曝光！庆生搞喊全场 肥妈极心痛：由佢有手睇到佢冇手，啲眼泪…

《中年好声音3》选手李金凯日前举行39岁生日派对，广邀一众「中年好声音」家族好友及大批粉丝到场，场面热闹温馨。为了答谢大家一直以来的支持，李金凯在生日会上特别播放了一段亲自剪辑的成长影片，当中不仅曝光了大量珍贵的童年照，更坦诚地重述了自己从健全到失去双臂的心路历程，让在场所有人都深受感动，纷纷变成「泪人」，其中肥妈（Maria Cordero）更是看到泪流不止，场面感人。

李金凯成长影片极催泪

生日会上，最大的焦点莫过于李金凯的成长影片。影片记录了他从一个活泼可爱、四肢健全的小男孩，到后来因意外失去双臂的艰辛经历。当看见李金凯由有手到无手的转变时，触动了在场每一位来宾的心，不少人感动落泪。肥妈更是格外心疼，泪洒当场，频频用纸巾拭泪。她事后受访时坦言：「由佢有手睇到佢冇手，哇……啲眼泪……真系顶唔顺！」其他圈中好友也表示影片非常「催泪」，让人更深入地了解到李金凯坚毅不屈的生命故事。

李金凯生日愿望显大爱

除了感人环节，生日会也充满欢乐。李金凯与好友们一同高歌，炒热全场气氛。在许愿时，他许下的愿望更尽显其无私的大爱精神。他将第一个愿望送给早前大埔火灾的受难者，祈求逝者安息，并祝愿生还者及其家属能尽快恢复正常生活。第二个愿望则是祝福所有到场的亲友和粉丝们都能平安健康。

李金凯接受《娱乐新闻台》访问坦言，从未想过会有这么多人爱护和支持自己，对此他深表感激。这场生日会不仅是一场庆祝，更是一次充满爱与正能量的分享会，让大家共同见证了李金凯如何在逆境中活出生命的精彩。

